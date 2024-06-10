Merve Dizdar, Cihan Ayger ile evlendi! Salon tercihi dikkat çekti

10 Haziran 2024 04:32 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 04:36

Merve Dizdar, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde Cihan Ayger ile hayatını birleştirdi. Çiftin sade bir nikahla evlendirme dairesi tercihi takdir topladı.

Masumlar Apartmanı dizisiyle ünlenen ve en son Star TV'de Ömer dizisinde izlediğimiz oyuncu Merve Dizdar ile Cihan Ayger Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Çifti, yakın dostları en güzel günlerinde yalnız bırakmadı.

Altın Palmiye ödüllü Merve Dizdar, bir süredir Cihan Ayger ile 10 aydır gözlerden uzak aşk yaşıyordu. Özel hayatını kameralar önünde yaşamayı tercih etmeyen oyuncu evlilik kararı aldı.

Merve Dizdar Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikahından görüntüleri hayranları ile paylaştı. Takipçilere çifte övgüler yağdıran yorumlar yaptı

37 yaşındaki Merve Dizdar 2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanmıştı. Bir kimya şirketinde müdür olan Cihan Ayger ise Cem Boyner’in kızı Elif Boyner ile evlenmiş bu evlilik sadece 1 yıl sürmüştü.