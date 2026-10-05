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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:08

Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Afyonkarahisar’daki konserinde ara verdiği sırada sahneden düştü. Düşme sonrası yaralandığı belirtilen Özbey, ilk müdahalenin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Durumu hakkında açıklamayı sosyal medyasından yapan ünlü isim, kendi doktoruna gideceğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 10:08

Geçtiğimiz dün akşam ’da veren ünlü şarkıcı , sahneden düştü. Konser sırasında korkutan kaza ile gündeme gelen ünlü şarkıcının düşme sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Merve Özbey, yapılan değerlendirmeler sonucu ayağında yaralanma olduğunu ifade edildi. Ünlü isim sosyal medyasından yaptığı açıklamalarla da sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi ihmal etmedi.

MERVE ÖZBEY’DEN KORKUTAN KAZA!

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Merve Özbey, başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Öyle ki Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında sahne alan Merve Özbey, Afyonkarahisar’da sevenleriyle bir araya geldi.

Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı

Hayranlarıyla sevilen şarkılarını söyleyen Merve Özbey, sahneden indiği anda korkutan kaza ile gündeme geldi. Sahneden indiği sırada dengesini kaybederek düşen Merve Özbey, olayın ardından dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kazanın ardından ilk müdahalesi sahne arkasında yapılırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı

SAHNEDEN DÜŞTÜ, APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Özbey, konser sırasında başına gelen talihsiz olayla gündeme damga vuruyor. Öyle ki sadece şarkıları değil konserleri de oldukça ilgi görüyor.

Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar’daki konseriyle gündeme bomba gibi düşen Merve Özbey, sahneden düştü. Kazanın ardından şarkıcıya olay yerindeki ekipler tarafından ilk müdahale yapılmış sorunun el bileğinin olduğu söylenirken İstanbul’da tedavisine devam edeceğini ifade etti.

Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı

Ayrıca Merve Özbey’in el bileğinde kırık olduğu iddia edilirken sorunun ayağında olduğunu açıklayan sosyal medya paylaşımı da gündeme bomba gibi düştü. Merve Özbey açıklamalarında şu sözlere yer verdi;

Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı

"Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" dedi.

Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı ayrıca açıklamalarına tedavisinin ardından konser takvimlerine devam edeceğini ifade ederken kısa sürede de iyileşmek için sevenlerinden de dua istedi. Olay magazin gündemine bomba gibi düşerken hayranları geçmiş olsun mesajlarını da yayınladı.

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ETİKETLER
#konser
#merve özbey
#Afyonkarahisar
#Hastane
#Gastro Afyon Turizm Ve Lezzet Festivali
#Magazin
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