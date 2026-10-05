Merve Özbey’den korkutan kaza! Sahneden düştü, apar topar hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz dün akşam Afyonkarahisar’da konser veren ünlü şarkıcı Merve Özbey, sahneden düştü. Konser sırasında korkutan kaza ile gündeme gelen ünlü şarkıcının düşme sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Merve Özbey, yapılan değerlendirmeler sonucu ayağında yaralanma olduğunu ifade edildi. Ünlü isim sosyal medyasından yaptığı açıklamalarla da sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi ihmal etmedi.

MERVE ÖZBEY’DEN KORKUTAN KAZA!

Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin sevdiği isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Merve Özbey, başarılı kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Öyle ki Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali kapsamında sahne alan Merve Özbey, Afyonkarahisar’da sevenleriyle bir araya geldi.

Hayranlarıyla sevilen şarkılarını söyleyen Merve Özbey, sahneden indiği anda korkutan kaza ile gündeme geldi. Sahneden indiği sırada dengesini kaybederek düşen Merve Özbey, olayın ardından dikkat çeken isimlerden biri oldu. Kazanın ardından ilk müdahalesi sahne arkasında yapılırken kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SAHNEDEN DÜŞTÜ, APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Özbey, konser sırasında başına gelen talihsiz olayla gündeme damga vuruyor. Öyle ki sadece şarkıları değil konserleri de oldukça ilgi görüyor.

Afyonkarahisar’daki konseriyle gündeme bomba gibi düşen Merve Özbey, sahneden düştü. Kazanın ardından şarkıcıya olay yerindeki ekipler tarafından ilk müdahale yapılmış sorunun el bileğinin olduğu söylenirken İstanbul’da tedavisine devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Merve Özbey’in el bileğinde kırık olduğu iddia edilirken sorunun ayağında olduğunu açıklayan sosyal medya paylaşımı da gündeme bomba gibi düştü. Merve Özbey açıklamalarında şu sözlere yer verdi;

"Konsere ara verdiğim sırada merdivenden düştüm. Şimdi İstanbul'a geldik, kendi doktorumuza gidiyoruz. Kol denmiş ama ayak maalesef. Olabildiğince hızlı aranıza dönmeye çalışacağım. Önümüzdeki konserlere yetişmeye çalışacağım" dedi.

Ünlü şarkıcı ayrıca açıklamalarına tedavisinin ardından konser takvimlerine devam edeceğini ifade ederken kısa sürede de iyileşmek için sevenlerinden de dua istedi. Olay magazin gündemine bomba gibi düşerken hayranları geçmiş olsun mesajlarını da yayınladı.