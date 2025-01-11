MESAM'dan Ferdi Tayfur açıklaması! Şarkıları izinsiz kullanılabilecek mi?

11 Ocak 2025 10:01 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 10:04

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vefatının ardından mirası ve şarkılarında telif olup olmayacağı konusu gündem oldu. Tartışma devam ederken, Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM) Başkanı Recep Ergül, konuyla ilgili konuştu.

Ferdi Tayfur​'un hayatını kaybetmesinin ardından ailesi arasında miras​ tartışma gündemi meşgul etti. Ferdi Tayfur'un yıllar önce "Şarkılarımı isteyen okusun" sözleri sonrası telif hakkı​ tartışmalarını da beraberinde getirdi.

FERDİ TAYFUR'UN ŞARKILARINDAN TELİF ALINACAK MI?

Ferdi Tayfur'un yıllar önce “MESAM’a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek” açıklaması sonrası vefatının ardından başlayan telif tartışmasına MESAM Başkanı Recep Ergül'den ilk kez cevap geldi.

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği(MESAM) Başkanı Recep Ergül, usta sanatçının eserlerinin telif hakkı ile ilgili yaptığı açıklamada; "Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da, MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor." denildi.

Şarkılarını okumak isteyenlerin izin almaları gerektiğini belirten Ergül, "Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorundalar. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalırlar." dedi.

Cami ve mezarlıkta yaşanan tatsız olaylara da değinen Recep Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı bir takım davranışları nefretle kınıyorum” açıklamasında bulundu.