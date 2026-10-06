Mesut Özdil 10 numarasını gözden çıkardı! Özel tasarım motosikletin fiyatı dudak uçuklattı

Futbol dünyasının eski futbolcularından biri olan Mesut Özdil, 2015 model Harley-Davidson Night Rod Special motosikletiyle gündeme geldi. Kendisi için özel tasarım motosikletini gözden çıkaran Özdil, forma numarası olan ‘10’ numarasını dudak uçuklatan bir fiyata satışa çıkardı.

MESUT ÖZDİL 10 NUMARASINI GÖZDEN ÇIKARDI!

Futbol dünyasında adını geniş kitlelerce duyuran Mesut Özdil, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. Öyle ki ünlü futbolcu kendisi için özel olarak hazırlanan ve tasarlanan motosikletini gözden çıkardı. Üzerinde taşıdığı forma numarasıyla aynı sayıyı taşıyan motosiklet, satışa çıktı.

Futbol kariyerinde oldukça ilgi çeken ünlü futbolcunun motosikletlere de olan ilgisi nedeniyle yaptırdığı düşünülen motosikleti için satış fiyatının neden verildiği merak edilirken türünün en iyi motorlarından biri olan motosiklet, motor severlerinde yoğun ilgisini görüyor.

Motosiklet dünyasının ikonik modellerinden biri olan 2015 model Harley- Davidson Night Rod Special (VRSCDX) motosiklet ilgisini çekenlerin en beğendiği modellerden biri haline geliyor.

Mesut Özdil’in de futbol sahasında giydiği 10 numara forma sayısını taşıyan motosiklet, şimdilerde ilgisi olanların sıklıkla baktığı motorlardan biri olurken Mesut Özdil’in kendisi için özel tasarlanan motosikletin satış fiyatı ise dudakları uçuklattı.

ÖZEL TASARIM MOTOSİKLETİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Eski futbolcu Mesut Özdil, kendisi için özel olarak tasarlanan motosikletini satışa çıkarıyor. Sabah Gazetesi’nden Günaydın’ın haberine göre, ünlü isim motosikletini oldukça dikkat çeken bir fiyata satıyor. Duyan herkesin dudağını uçuklatan fiyat ise motosiklet hayranlarını için oldukça yakından takip ediliyor.

Ünlü eski futbolcu Mesut Özdil, kendisi için tasarlanan motosikletini 2 milyon 750 bin lira olarak belirledi. Satış fiyatı magazin gündemine bomba gibi düşerken futbolcunun hayranları ve sevenleri motosikleti neden satışa çıkardığını da merak ediyor.

Ancak ünlü ismin motosikletini neden satışa çıkardığı bilinmiyor. Motosiklet hakkında satış haberleri mevcutken yakından ilgilenen hayranları motosiklet içinde oldukça heyecanlı olduğu görülüyor.