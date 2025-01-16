Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar'a ateş püskürdü: 18 yaşımdan beri sizinle uğraşıyorum

16 Ocak 2025 12:35 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:35

Yıllar sonra oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, ünlü oyuncuya açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında tanık olarak dinlenen Uğur Dündar hakkında konuştu. Uğur Dündar'ın ifadesi sonrası paylaşım yapan Duygu Nebioğlu, "18 yaşımdan beri sizlerle uğraşıyorum" dedi.

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Uğur Dündar, yıllar sonra Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu'nun açtığı tazminat davasında tanık olarak dinlendi. Uğur Dündar, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu medyada yer alan haberlerden öğrendiğini ifade etti. Duygu Nebioğlu ise Uğur Dündar'ın ifadesi sonrası ateş püskürdü.

DUYGU NEBİOĞLU, UĞUR DÜNDAR'A TEPKİ GÖSTERDİ

Duygu Nebioğlu, babasına açtığı tazminat davası kapsamında ifade veren Uğur Dündar'a tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar’a,"14 Ocak 2025 tarihini bir kenara yaz Uğur'cuğum.. Kendi babalık davalarına katılmıyorken, benim davama geldiğin için teşekkür ederim. Daha babamın kim olduğunu bilmiyorken, aile bireylerime ilk senin adını şüphelerimle ben söyledim ve hakkında açılan babalık davasının en büyük ve tek nedeni benim. Sen gerçekleri kendi karanlığınızın gizemini korumak için yalan söyledin veya bana yıllarca yalan söyleyen babamı kendi çıkarların için korudun. 18 yaşımdan beri sizlerle uğraşıyorum." dedi.

UĞUR DÜNDAR'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI