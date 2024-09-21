21 Eylül 2024 13:04 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 13:04

Dün akşam sahne aldığı mekanda hayatını kaybeden Metin Arolat'ın yakınları bugün hastaneye akın etti. Metin Arolat’ın cenazesi, yarın Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi İzmir’e gönderilecek.

Metin Arolat iki gün önce ölümden döndüğü anları anlatmış! "Dedim ki ölüyorum..."

Metin Arolat iki gün önce ölümden döndüğü anları anlatmış! "Dedim ki ölüyorum..."

Dün gece kalp krizi​ geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın ani ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Çağla Şıkel, Demet Akalın, Eda Ece ve Seda Bakan gibi isimlerin üzüntülerini dile getirirken, Metin Arolat'ın cenaze programı da belli oldu.

METİN AROLAT'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Dün akşam kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybeden Metin Arolat'ın cenaze programı belli oldu. Yarın Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından şarkıcının cenazesi memleketi İzmir’e gönderilecek. İzmir​'de ise pazartesi günü Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını takiben düzenlenecek cenaze namazının ardından Arolat, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

METİN AROLAT KİMDİR?

28 Mayıs 1972 yaşında İzmir'de doğan Metin Arolat reklamcılık, yönetmenlik ve müzik kariyeriyle adından söz ettirmiştir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1995 yılında Ayrılık Olmaz albümü ile müzik dünyasında adını duyurmuştur. Tarkan'ın kliplerini de yöneten sanatçı başarılarıyla adından söz ettirmiştir. Baba tarafından “Ali Muhsin Paşa”, “Hasan İzzet Paşa” ve “Çerkez Mehmet”in torunu olan Metin Arolat, Mevlana'nın 23. kuşak torunudur. Dedesi ünlü Türk şairi “Ali Mümtaz Arolat”dır.