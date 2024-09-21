Metin Arolat'ın cenazesini alan abla gözyaşlarına boğuldu! "Sözün bittiği yer"

21 Eylül 2024 16:35 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 17:05

Sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Arolat'ın cenazesi ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi. Gözyaşlarına boğulan Fatoş Alkan, "Sözün bittiği yer, söylenecek hiçbir şey yok" dedi.

İstanbul​ Kozyatağı’nda sahne aldığı sırada kalp krizi​ geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı​ ve yönetmen Metin Arolat’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ablası Fatoş Alkan'a teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğulan abla Fatoş Alkan, konuşmakta güçlük çekti.

METİN AROLAT'IN CENAZESİ ABLASINA TESLİM EDİLDİ

İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı ve yönetmen Mehmet Metin Arolat, sahnede şarkı söylediği sırada fenalaşarak 52 yaşında hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden ünlü şarkıcının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi. İşlemleri tamamlanan Arolat’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kardeşinin cenazesini teslim alan acılı abla Fatoş Alkan gözyaşlarını tutamadı. Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğulan Alkan, “Sözün bittiği yer, söylenecek hiçbir şey yok” dedi.

METİN AROLAT'IN CENAZESİ İZMİR'DE DEFNEDİLECEK

Şarkıcı Metin Arolat’ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi İzmir’e gönderileceği öğrenildi. Arolat için İzmir'de de pazartesi günü Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze namazı kılınacağı ve ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.