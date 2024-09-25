Metin Arolat'ın kalp krizi geçirip düştüğü anın görüntüsü ilk kez ortaya çıktı: Şarkıyı söylerken durdu, fenalaştı

25 Eylül 2024 18:08 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 18:25

Metin Arolat'ın İstanbul'da sahne alırken fenalaşarak düştüğü anın görüntüsü yayımlandı. Ünlü sanatçının bir anlık yorgunlukla oturmaya çalıştığı ve ardından düştüğü an kamera kaydına yansıdı. Sanatçıya olay sonrası dakikalarca kalp masajı yapılsa da geri döndürülememişti.

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Reklamcı, yönetmen ve müzisyen kimliğiyle bir döneme damga vuran Metin Arolat​'ın 20 Eylül'de acı ölümü sanat dünyasını sarsmıştı. Ünlü sanatçının aniden fenalaşıp yere düştüğü anlar ilk kez ortaya çıktı. Sanatçının sahnede daha önce şarkı söylerken çekilmiş son anları yayımlanmıştı.

ÖNCE OTURMAYA ÇALIŞTI ARDINDAN DÜŞTÜ

52 yaşındaki Arolat'ın o gün atom adı verilen bir vitamin serumu takviyesi yaptırdığı ve akşam üstü kol uyuşmasından şikayet ettiği yakın çevresi tarafından açıklanmıştı. Arolat'ın gece saatlerinde şarkı söylerken önce oturmaya çalıştığı ardından yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı. Metin Arolat'a sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajı ise aynı yerde bulunan bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri de ortaya çıkmıştı.