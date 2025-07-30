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 | Dilek Ulusan

Metin Şentürk kardeşi için yardım istiyor! Gözyaşları sel oldu

Metin Şentürk, kanser ile mücadele eden kardeşi için takipçilerinden dua istedi. Şentürk "Duanın gücüne inanan biri olarak kardeşim için dualarınızı bekliyorum dostlarım. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 11:37

Yedi çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Metin Şentürk, 2 Nisan 2010'da dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü olmayı başarmıştır. Sözleri ve şarkılarıyla sevilen isim Metin Şentürk, son paylaşımıyla hüzünlendirdi.

METİN ŞENTÜRK KARDEŞİ İÇİN DUA İSTEDİ

Metin Şentürk sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla duygulandırdı. Bir süredir tedavisi gören kardeşinin durumunun kötüye gittiğini belirterek duygularını paylaştı.

Metin Şentürk kardeşi için yardım istiyor! Gözyaşları sel oldu

Metin Şentürk yayınladığı videoda, "Hayat bazen hepimizi farklı acılarla sınayabiliyor. 11 aydır kardeşimle amansız kanser hastalığıyla büyük bir mücadele göstererek savaştık. Ancak şimdi hastanedeyiz, acıları yoğun. Kardeşimi bu acılardan duanın gücünün de kurtaracağına çok inananlardanım. Hepinizden acısının dinmesi için bekliyorum. Allah dualarınızı kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

Metin Şentürk kardeşi için yardım istiyor! Gözyaşları sel oldu

METİN ŞENTÜRK SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Geçtiğimiz aylarda ev kazası geçiren Metin Şentürk, ayağının çatladığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Şentürk, “Sizlerin duaları ve yüce Allah’ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım” dedi. Şarkıcı Metin Şentürk, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımda; “Kıymetli dostlarım; geçirdiğim küçük kazanın neticesinde ayağımda küçük bir çatlak oluştu. Sizlerin duaları ve yüce Allah’ın izniyle en kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım” dedi.

Metin Şentürk kardeşi için yardım istiyor! Gözyaşları sel oldu
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ETİKETLER
#kanser
#dua
#aile
#kardeş
#Sağlık
#Metin Şentürk
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