Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe yıllar sonra görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın iki çocuğunun annesi Debbie Rowe, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Uzun süre meme kanseriyle mücadele eden Debbie Rowe, en son 2016 yılında California'da görüntülendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe yıllar sonra görüntülendi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 17:29

25 Haziran 2009 tarihinde hayatını kaybeden Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe 2016 yılının ardından ilk kez geçtiğimiz gün kameralara yansıdı. Michael Jackson ile evliliğinden şu anda 27 yaşında olan Paris ve 28 yaşındaki Prince adında iki çocuğu bulunan Debbie Rowe, yıllar sonra görüntülendi.

MICHAEL JACKSON'IN ESKİ EŞİ YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe, yıllar sonra ilk kez California'nın Palmdale bölgesinde görüntülendi. 66 yaşındaki Debbie Rowe, uzun yıllar meme kanseriyle mücadele etti. Son olarak 2016 yılında kanser tedavisi döneminde görüntülenen Rowe yıllar sonra tekrar görüntülendi.

Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe yıllar sonra görüntülendi

Eski görünümüne kavuştuğu görülen Debbie Rowe, kameralara selam verdikten sonra evinin yolunu tuttu. Eski bir hemşire olan Rowe, 2000 yılında kamuoyuna duyurulan Jackson'dan boşanmasının ardından gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe yıllar sonra görüntülendi

Sıkça Sorulan Sorular

DEBBIE ROWE KİMDİR?
6 Aralık 1958 doğumlu Deborah Jeanne Rowe Michael Jackson ile evliliğiyle tanınan Amerikalı bir dermatoloji asistanıdır. İki çocuğu bulunan Debbie Rowe, kameralardan uzak bir yaşam sürüyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Murat Cemcir'den evlilik itirafı: Hiç düşünmedim
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.