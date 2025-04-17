Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe yıllar sonra görüntülendi

Dünyaca ünlü şarkıcı Michael Jackson'ın iki çocuğunun annesi Debbie Rowe, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. Uzun süre meme kanseriyle mücadele eden Debbie Rowe, en son 2016 yılında California'da görüntülendi.

25 Haziran 2009 tarihinde hayatını kaybeden Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe 2016 yılının ardından ilk kez geçtiğimiz gün kameralara yansıdı. Michael Jackson ile evliliğinden şu anda 27 yaşında olan Paris ve 28 yaşındaki Prince adında iki çocuğu bulunan Debbie Rowe, yıllar sonra görüntülendi.

MICHAEL JACKSON'IN ESKİ EŞİ YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Michael Jackson'ın eski eşi Debbie Rowe, yıllar sonra ilk kez California'nın Palmdale bölgesinde görüntülendi. 66 yaşındaki Debbie Rowe, uzun yıllar meme kanseriyle mücadele etti. Son olarak 2016 yılında kanser tedavisi döneminde görüntülenen Rowe yıllar sonra tekrar görüntülendi.

Eski görünümüne kavuştuğu görülen Debbie Rowe, kameralara selam verdikten sonra evinin yolunu tuttu. Eski bir hemşire olan Rowe, 2000 yılında kamuoyuna duyurulan Jackson'dan boşanmasının ardından gözlerden uzak kalmayı tercih etti.