Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Cemcir'den evlilik itirafı: Hiç düşünmedim

Düğün Dernek filmi ile büyük bir hayran kitlesi elde eden Murat Cemcir, konuk olduğu programda ilk kez neden evlenmediğinden bahsetti. Çok iyi bir ailede büyüdüğünü belirten Murat Cemcir, hiç evlilik düşünmediğini de itiraf etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Murat Cemcir'den evlilik itirafı: Hiç düşünmedim
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 15:27

Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Murat Cemcir, "İlk aşkım annem" derken, evlilikle ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

MURAT CEMCİR'DEN EVLİLİK İTİRAFI

Özel hayatı hakkında da ilk kez konuşan oyuncu Murat Cemcir: “Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel bir toprak, neşeliyiz. Anne baba da ister ya, bir oğlu bir kızı var, torun görmek istiyor onlar da… ” sözleriyle itirafta bulundu.

Murat Cemcir'den evlilik itirafı: Hiç düşünmedim

MURAT CEMCİR: İLK AŞKIM ANNEM

Annesine olan bağlılığını anlatan Murat Cemcir “Annem aşık olduğum ilk kadın. Bugün herhangi bir şey yazabiliyorsam, yapabiliyorsam menbağı: Annem. Çok ciddi şakalar yapar, hiç şaka yapıyormuş gibi değildir, çok kıymetli… En üzgün olduğunda şaka yapar güldürür, en sinirli olduğun anda şaka yapar sakinleştirir, en gevşek en miskin olduğunda laf sokar, dikilirsin hemen. Zor meslek, ben bunun okulunu okumadım, babamla Anadolu’yu çok gezdiğim için, çok insan tanıdım ben…” yorumunu yaptı.

Murat Cemcir'den evlilik itirafı: Hiç düşünmedim

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nilsu Berfin Aktaş hayatını kaybeden yapım amiri Serkan Sükyan ile videosunu paylaştı

Sıkça Sorulan Sorular

MURAT CEMCİR KAÇ YAŞINDA?
30 Kasım 1976 doğumlu Murat Cemcir, Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek, Düğün Dernek 2, Kardeş Payı, Ailecek Şaşkınız adlı dizi ve filmlerindeki partneri Ahmet Kural ile başrolü paylaşmıştır.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.