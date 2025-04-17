Murat Cemcir'den evlilik itirafı: Hiç düşünmedim

Düğün Dernek filmi ile büyük bir hayran kitlesi elde eden Murat Cemcir, konuk olduğu programda ilk kez neden evlenmediğinden bahsetti. Çok iyi bir ailede büyüdüğünü belirten Murat Cemcir, hiç evlilik düşünmediğini de itiraf etti.

Çalgı Çengi, Düğün Dernek, Ailecek Şaşkınız ve Kardeş Payı gibi yapımlarda rol alan Murat Cemcir, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Murat Cemcir, "İlk aşkım annem" derken, evlilikle ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

MURAT CEMCİR'DEN EVLİLİK İTİRAFI

Özel hayatı hakkında da ilk kez konuşan oyuncu Murat Cemcir: “Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel bir toprak, neşeliyiz. Anne baba da ister ya, bir oğlu bir kızı var, torun görmek istiyor onlar da… ” sözleriyle itirafta bulundu.

MURAT CEMCİR: İLK AŞKIM ANNEM

Annesine olan bağlılığını anlatan Murat Cemcir “Annem aşık olduğum ilk kadın. Bugün herhangi bir şey yazabiliyorsam, yapabiliyorsam menbağı: Annem. Çok ciddi şakalar yapar, hiç şaka yapıyormuş gibi değildir, çok kıymetli… En üzgün olduğunda şaka yapar güldürür, en sinirli olduğun anda şaka yapar sakinleştirir, en gevşek en miskin olduğunda laf sokar, dikilirsin hemen. Zor meslek, ben bunun okulunu okumadım, babamla Anadolu’yu çok gezdiğim için, çok insan tanıdım ben…” yorumunu yaptı.