Midyeci Ahmet Mardin’de evlendi verdiği sözü unutmadı! 10 gün 10 gece her şey bedava

Ünlü işletmeci Midyeci Ahmet, geçtiğimiz günlerde evlenmek istediğini açıklayan bir video yayınlamıştı. Video sonrası taliplerini belli bir kriterlerle arayan Midyeci Ahmet, videonun ardından kısa bir süre sonra talibi bularak evlendi. Evlilik sonrası restoranlarında 10 gün 10 gece her şeyin bedava olacağını ifade eden Midyeci Ahmet sözünü tuttu. Mardin’de evlenen Midyeci Ahmet, 10 gün 10 gece hey şeyi bedava yapacak.

MİDYECİ AHMET MARDİN’DE EVLENDİ VERDİĞİ SÖZÜ UNUTMADI!

Ünlü işletmeci Midyeci Ahmet, geçtiğimiz aylarda evlenmek istediğini duyurmuş sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşımla da kriterlerini de saymıştı. Tüm bunlar sosyal medyada büyük bir yankı uyandırırken Midyeci Ahmet, kısa süre de talibini bularak evlilik için ilk adımları atmıştı.

Hayatını biriyle birleştirmek isteyen Midyeci Ahmet, yayınladığı kriterlerle birlikte uzun bir süre önce boşandığını belirten ünlü işletmeci, evlilik konusunda ciddi olduğunu ifade etmiş, hayatını birleştireceği kişi de burç uyumuna önem verdiğini söylemişti. Diğer bir yandan ise midye ve kokoreç, hayvanları ve köy hayatını sevmesini istediğini öne sürmüştü.

İki ay sonra yaptığı açıklamalardan sonra talibini bulan Midyeci Ahmet, Eylül ayı gibi kız istemeye gittiği, şimdilerde ise evlilik haberleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Evlilik haberleriyle gündeme gelen ünlü işletmeci, müşterilerine yaptığı düğün hediyesi de gözlerden kaçmadı.

Yayınladığı talip videosunun ardından “Bu video sayesinde hayırlı bir imza atılırsa 10 gün 10 gece boyunca Akaretler şubemizde her şey ücretsiz olacaktır.” demişti. Kısa sürede kısmetini bulan Midyeci Ahmet, Mardin’de düğün yaptı. Gösterişli düğünün ardından Midyeci Ahmet sözünü tuttu.

10 GÜN 10 GECE HER ŞEY BEDAVA

Daha önce evlilik için taliplerini beklediğini ifade eden Midyeci Ahmet, talibini bulduktan sonra restoranlarında ne zaman başlayacağını da merak konusu oluyordu. Ancak Mardin’de düğün yapan Midyeci Ahmet hayranlarında ve sevenlerine verdiği sözü tutuyor.

Midyeci Ahmet, sosyal medyasından yayınladığı yeni bir paylaşımda ise, “10 gün ...10 gece başlıyoruz efendim... Güzel dilekleriniz ve dualarınızla gerçekleşen nikahımızdan sonra pazar günü Mardin'de düğünümüzde oldu. Sizlere verdiğim Midyeci Ahmet sözü vardı 10 gün 10 gece...”

“Yarın itibari ile nikah postunun altına şu ana kadar iyi dileklerini ileten değerli yorumunu yazan ve takipçim olsun olmasın 1693 hesap ve yorum sahibini bekliyorum. Rezervasyon sistemi ile sizleri krallar gibi ağırlayacağız. Şimdiden afiyet şifa olsun.” dedi.