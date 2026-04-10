Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl’dan sert açıklama! “Yalan haberlere inanmayın”

Türk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Sinan Akçıl, şimdilerde Milli Takım’a marş yazacağı haberleriyle magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, Milli Takım için marş yazdı. Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl’dan sert açıklama geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla gündeme bomba gibi oturdu. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 08:49

Türk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan , Milli Takım için marş yazdığını açıkladı. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, bu kez Milli Takım’a marş yazacağı haberleriyle magazin gündeminde yerini aldı. Son zamanlarda magazin dünyasının gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı, Milli Takım için marş yazdı. Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl’dan sert açıklama geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla gündeme bomba gibi oturdu. Sinan Akçıl’ın Milli Takım için yazdığı marş merak konusu olurken, “Yalan haberlere inanmayın” ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

HABERİN ÖZETİ

Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl'dan sert açıklama! "Yalan haberlere inanmayın"

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Sinan Akçıl, Milli Takım için marş hazırladığını duyurdu ancak sosyal medyada dolaşan marşların kendisine ait olmadığını belirterek yalan haberlere inanılmaması gerektiğini söyledi.
Sinan Akçıl, Milli Takım için bir marş hazırladığını açıkladı.
Sosyal medyada dolaşan marşların kendisinin olmadığını belirtti ve yalan haberlere inanılmamasını istedi.
Akçıl, dolaşan marşların çoğunun yapay zeka ürünü olduğunu ve kendisinin marşı gerçek kalple yazdığını ifade etti.
A Milli Futbol Takımının 31 Mart 2026'da Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılması sonrası milli takım marşı konusu gündeme gelmişti.
Daha önce Tarkan'ın 2002 yılındaki marşının yeniden kullanılması teklifine karşı Sinan Akçıl yeni bir marş hazırlığında olduğunu söylemişti.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

MİLLİ TAKIM İÇİN MARŞ YAZAN SİNAN AKÇIL’DAN SERT AÇIKLAMA!

Birbirinden başarılı birçok şarkısıyla Türk Pop müziğin usta isimleri arasında yer alan Sinan Akçıl’ın Milli Takım için marş yazdığı öğrenildi. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, bu kez Milli Takım’a marş yazacağı haberleriyle magazin gündeminde yerini aldı.

A Milli Futbol Takımımızın 31 Mart 2026 Salı günü Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını Dünya Kupası'na yazdırmasının ardından Milli Takım için yazılacak olan marş merak edilmişti. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de hangi şarkıcının milli takıma marş yazacağı olmuştu.

Diğer yandan Tarkan’ın 2002 yılındaki unutulmaz 'Bir Oluruz Yolunda' marşının yeniden kullanılması teklifine karşı şarkıcı Sinan Akçıl, yeni bir marş hazırlığında olduğunu söylemişti. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takımımız, 24 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı.

Uzun bir aranın ardından A Milli Takımımıza 2026 Dünya Kupası için sosyal medyada milli takım marşı istekleri ortaya atıldı. Birçok başarılı sanatçı Milli Takım için marş yazma konusunda gönüllü olduğunu belirtti. Sinan Akçıl ise A Milli Takımımıza marş yazmak isteyen sanatçıların başında geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir görüşme gerçekleştiren Sinan Akçıl yeni bir marş yapacağını duyurmuştu. Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl’dan sert açıklama geldi.

“YALAN HABERLERE İNANMAYIN”

Türk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Sinan Akçıl, Milli Takım için marş yazdı. Akçıl’ın A Milli Takım için hazırladığı marşın detaylarının ortaya çıktığı iddia edilmişti. Ece Erken marşın mayıs ayında yayınlanacağı ve içinde mehter ile kemençe ezgilerinin yer aldığını dile getirmişti.

Sinan Akçıl, sosyal medyada dolaşan birden çok marş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl’dan sert açıklama geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla gündeme bomba gibi oturdu. Sinan Akçıl’ın Milli Takım için yazdığı marş merak konusu olurken, “Yalan haberlere inanmayın” ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sinan Akçıl, X hesabından yayınladığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ortalıkta dolaşan marşlardan hiçbiri benim değil arkadaşlar, yalan haberlere inanmayın:) Zaten ortalıkta dolaşan marşların hemen hepsi yapay zeka (Suno) ürünü, ben gerçek kalple yazdım az biraz daha sabır…”

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.