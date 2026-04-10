Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl’dan sert açıklama! “Yalan haberlere inanmayın”

Türk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Sinan Akçıl, Milli Takım için marş yazdığını açıkladı. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, bu kez Milli Takım’a marş yazacağı haberleriyle magazin gündeminde yerini aldı. Son zamanlarda magazin dünyasının gündeminden düşmeyen ünlü sanatçı, Milli Takım için marş yazdı. Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl’dan sert açıklama geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamayla gündeme bomba gibi oturdu. Sinan Akçıl’ın Milli Takım için yazdığı marş merak konusu olurken, “Yalan haberlere inanmayın” ifadelerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

A Milli Futbol Takımımızın 31 Mart 2026 Salı günü Kosova'yı 1-0 mağlup ederek adını Dünya Kupası'na yazdırmasının ardından Milli Takım için yazılacak olan marş merak edilmişti. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de hangi şarkıcının milli takıma marş yazacağı olmuştu.

Diğer yandan Tarkan’ın 2002 yılındaki unutulmaz 'Bir Oluruz Yolunda' marşının yeniden kullanılması teklifine karşı şarkıcı Sinan Akçıl, yeni bir marş hazırlığında olduğunu söylemişti. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncü olan A Milli Takımımız, 24 yıl sonra bir kez daha Dünya Kupası bileti almaya hak kazandı.

Uzun bir aranın ardından A Milli Takımımıza 2026 Dünya Kupası için sosyal medyada milli takım marşı istekleri ortaya atıldı. Birçok başarılı sanatçı Milli Takım için marş yazma konusunda gönüllü olduğunu belirtti. Sinan Akçıl ise A Milli Takımımıza marş yazmak isteyen sanatçıların başında geldi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile de bir görüşme gerçekleştiren Sinan Akçıl yeni bir marş yapacağını duyurmuştu. Milli Takım için marş yazan Sinan Akçıl’dan sert açıklama geldi.

“YALAN HABERLERE İNANMAYIN”

Türk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Sinan Akçıl, Milli Takım için marş yazdı. Akçıl’ın A Milli Takım için hazırladığı marşın detaylarının ortaya çıktığı iddia edilmişti. Ece Erken marşın mayıs ayında yayınlanacağı ve içinde mehter ile kemençe ezgilerinin yer aldığını dile getirmişti.

Sinan Akçıl, X hesabından yayınladığı bir paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ortalıkta dolaşan marşlardan hiçbiri benim değil arkadaşlar, yalan haberlere inanmayın:) Zaten ortalıkta dolaşan marşların hemen hepsi yapay zeka (Suno) ürünü, ben gerçek kalple yazdım az biraz daha sabır…”