Dünya Kupası biletini 24 yıl aradan sonra alan milli takımımız yalnızca sportif bir başarı olarak kalmadı toplumun geniş kesimlerinde hissedilen güçlü bir coşkunun da fitilini ateşledi. Bu tarihi gelişmenin ardından, turnuva için hazırlanacak marşın kime emanet edileceği sorusu kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.



HABERİN ÖZETİ Milli takımın marş tartışmasına Yıldız Tilbe’den şoke eden açıklama! ‘Doğru tercih olmaz’ Milli takımın Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılmasının ardından marş hazırlığı tartışmaları, Yıldız Tilbe'nin 'küfürlü yaparım, okuyamazlar' açıklamasıyla gündem oldu. Milli takım, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu başarı sonrası Dünya Kupası için hazırlanacak marşın kime emanet edileceği tartışma konusu oldu. Tarkan, daha önce yaptığı marşla akıllarda yer alırken, bu kez 'yeni bir marşa gerçekten ihtiyaç var mı?' sorusunu gündeme getirdi. Sinan Akçıl istekli, Rafet El Roman ise marşını yayınlayarak sürece dahil oldu. Yıldız Tilbe, marş yapması durumunda küfürlü yapacağını ve okuyamayacaklarını belirterek tartışmalara katıldı. Tilbe'nin açıklaması sosyal medyada destek ve eleştiri olarak ikiye bölünen yorumlara neden oldu.

Bu büyük başarının ardından gözler hızla Dünya Kupası için hazırlanacak olası marşa çevrildi. Geçmişte turnuvalarla özdeşleşmiş eserler düşünüldüğünde, ilk akla gelen isimlerden biri yine Tarkan oldu. Yıllar önce hafızalara kazınan marşıyla geniş kitleleri etkileyen sanatçının bu kez “yeni bir marşa gerçekten ihtiyaç var mı?” şeklindeki çıkışı, tartışmaları daha da derinleştirdi.



Öte yandan Sinan Akçıl’ın bu konuda oldukça istekli olduğu görülürken, Rafet El Roman’ın sürece hızlı davranarak kendi marşını yayımlaması rekabeti iyice kızıştırdı. Kısa sürede “Milli marşı kim yapmalı?” sorusu, spor gündeminin ötesine geçerek popüler kültürün merkezine yerleşti. En sonunda bu tartışmaya Yıldız Tilbe’de katıldı. Ancak yaptığı açıklama herkesi şoke etti.

Tam tartışmalar hararetini korurken, konuya kendine özgü tarzıyla bilinen Yıldız Tilbe dahil oldu. Sanatçı, milli takım için marş yapmasının neden uygun olmayacağını alışılmışın dışında bir açıklamayla dile getirdi.



Tilbe, “Ben milli takım için marş yapsam küfürlü yaparım, okuyamazlar” sözleriyle, kendi ifade biçiminin bu tür bir projeye uygun olmadığını açık bir dille ifade etti. Bu samimi ve filtresiz çıkış, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tilbe’nin açıklamaları, dijital platformlarda adeta viral olurken kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim bu sözleri “dürüst ve eğlenceli” bularak desteklerken, diğerleri “farklı bir tarzda da olsa denemeliydi” görüşünü savundu.



Sonuç olarak, milli takımın sahadaki başarısı kadar, bu başarı etrafında şekillenen kültürel tartışmalar da gündemi belirlemeye devam ediyor. Görünen o ki, Dünya Kupası yolculuğu başlamadan önce bile heyecan yalnızca sahada değil, sanat ve medya dünyasında da doruk noktasına ulaşmış durumda.

