SON DAKİKA!
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Milli takımın marş tartışmasına Yıldız Tilbe’den şoke eden açıklama! ‘Doğru tercih olmaz’

Milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmayı başarması, sadece sahadaki bir zaferle sınırlı kalmadı aynı zamanda toplum genelinde güçlü bir heyecan dalgasına neden oldu. Bu gelişmenin ardından marşı kimin hazırlayacağı merak konusu olmuştu. Tartışmalar tüm hızıyla sürerken, kendine has üslubuyla tanınan Yıldız Tilbe de konuya dahil oldu. Ünlü sanatçı, milli takım için bir marş hazırlamasının neden doğru bir tercih olmayacağını, alışılmışın dışında ve dikkat çeken bir açıklamayla ifade etti.

Milli takımın marş tartışmasına Yıldız Tilbe’den şoke eden açıklama! ‘Doğru tercih olmaz’
Dünya Kupası biletini 24 yıl aradan sonra alan milli takımımız yalnızca sportif bir başarı olarak kalmadı toplumun geniş kesimlerinde hissedilen güçlü bir coşkunun da fitilini ateşledi. Bu tarihi gelişmenin ardından, turnuva için hazırlanacak marşın kime emanet edileceği sorusu kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Milli takımın Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılmasının ardından marş hazırlığı tartışmaları, Yıldız Tilbe'nin 'küfürlü yaparım, okuyamazlar' açıklamasıyla gündem oldu.
Tartışmalar hız kesmeden devam ederken, kendine özgü tarzıyla öne çıkan de bu tartışmalara dahil oldu. Ünlü sanatçı, milli takım için marş hazırlamasının neden kendisi açısından uygun olmayacağını, alışılmışın dışında ve çarpıcı bir ifadeyle dile getirerek dikkatleri üzerine çekti.

YILDIZ TİLBE MARŞ TARTIŞMASINA DAHİL OLDU

Bu büyük başarının ardından gözler hızla Dünya Kupası için hazırlanacak olası marşa çevrildi. Geçmişte turnuvalarla özdeşleşmiş eserler düşünüldüğünde, ilk akla gelen isimlerden biri yine oldu. Yıllar önce hafızalara kazınan marşıyla geniş kitleleri etkileyen sanatçının bu kez “yeni bir marşa gerçekten ihtiyaç var mı?” şeklindeki çıkışı, tartışmaları daha da derinleştirdi.

Öte yandan ’ın bu konuda oldukça istekli olduğu görülürken, Rafet El Roman’ın sürece hızlı davranarak kendi marşını yayımlaması rekabeti iyice kızıştırdı. Kısa sürede “Milli marşı kim yapmalı?” sorusu, spor gündeminin ötesine geçerek popüler kültürün merkezine yerleşti. En sonunda bu tartışmaya Yıldız Tilbe’de katıldı. Ancak yaptığı açıklama herkesi şoke etti.

YILDIZ TİLBE’DEN GÜNDEM OLAN AÇIKLAMA

Tam tartışmalar hararetini korurken, konuya kendine özgü tarzıyla bilinen Yıldız Tilbe dahil oldu. Sanatçı, milli takım için marş yapmasının neden uygun olmayacağını alışılmışın dışında bir açıklamayla dile getirdi.

Tilbe, “Ben milli takım için marş yapsam küfürlü yaparım, okuyamazlar” sözleriyle, kendi ifade biçiminin bu tür bir projeye uygun olmadığını açık bir dille ifade etti. Bu samimi ve filtresiz çıkış, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNEN YORUMLAR

Tilbe’nin açıklamaları, dijital platformlarda adeta viral olurken kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim bu sözleri “dürüst ve eğlenceli” bularak desteklerken, diğerleri “farklı bir tarzda da olsa denemeliydi” görüşünü savundu.

Sonuç olarak, milli takımın sahadaki başarısı kadar, bu başarı etrafında şekillenen kültürel tartışmalar da gündemi belirlemeye devam ediyor. Görünen o ki, Dünya Kupası yolculuğu başlamadan önce bile heyecan yalnızca sahada değil, sanat ve medya dünyasında da doruk noktasına ulaşmış durumda.

