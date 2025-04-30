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 | Dilek Ulusan

Mine Kılıç, Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı öve öve bitiremedi! Dizide düşman, gerçekte sıkı dost

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde rol alan Mine Kılıç, dizinin başrol oyuncuları Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı öve öve bitiremedi. İki oyuncunun enerjisinin ekrana yansıdığını belirten Mine Kılıç" Puzzle gibiler" dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 09:24

Mardin'de çekimleri devam eden Uzak Şehir, her hafta aldığı reytinglerle rekor kırıyor. Son olarak 23. bölümle ekranda olan Uzak Şehir dizisi pazartesi günleri seyircisiyle buluşuyor. Röportaj veren Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı övgü yağmuruna tuttu.

"SİNEM ÜNSAL İLE OZAN AKBABA PUZZLE GİBİLER"

Birsen Altuntaş'a konuk olan Mine Kılıç, dizide oynadığı karakteri sebebiyle eleştiri yağmuruna tutulmasından ve set ortamından bahsetti. Sinem Ünsal ile Oozna Akbaba'ya övgüller yağdıran Mine Kılıç, "Partner enerjisi bu kadar birbirini tamamlayan.. Puzzle gibiler. Birinin eksiğini biri birinin fazlasını diğeri o kadar tamamlıyor ki.. Bir de çok eğlenceliler." dedi.

Mine Kılıç, Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı öve öve bitiremedi! Dizide düşman, gerçekte sıkı dost

MİNE KILIÇ SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Dün akşam yayınlanan yeni bölümün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Mine Kılıç açıklama yapmak zorunda kaldı. Sizin adınıza utanıyorum" diyen Mine Kılıç, "Artık 10 yalındaki yeğenime kadar tuhaf mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

Mine Kılıç, Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'yı öve öve bitiremedi! Dizide düşman, gerçekte sıkı dost
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Sıkça Sorulan Sorular

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPACAK?
Yeni sezonda da ekranda olacak Uzak Şehir dizisinin Mayıs sonu veya haziran ayı başında sezon finali yapması planlanıyor. Sezon finaline kadar diziden ayrılan veya katılan herhangi bir isim olmayacak.
ETİKETLER
#Medya
#televizyon
#dizi
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#sinem ünsal
#Uzak Şehir
#Mine Kılıç
#Ozan Akbaba
#Dizinin Fragmanı
#Dizinin Röportajı
#Magazin
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