Moda devi Valentino Garavani hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü İtalyan moda tasarımcısı Valentino Garavani'nin, İtalya'nın başkenti Roma’daki evinde 93 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Ünlü modacı, ardında dev bir moda imparatorluğu bıraktı. Kırmızı tonlarındaki tasarımlarıyla özdeşleşen ve "Valentino Kırmızısı" kavramını literatüre kazandıran Garavani, Hollywood yıldızlarından kraliyet ailelerine kadar çok sayıda ismi giydirmişti.