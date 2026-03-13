Model konser başladı mı? Model 2026 konserleri nerede?

Uzun bir aranın ardından yeniden bir araya gelen Model 2026 konserleriyle müzik dünyasında büyük heyecan oluşturdu. Tam 10 yıl sonra sahnelere dönmeye hazırlanan grubun konser programı ve turne detayları hayranları tarafından yakından takip ediliyor. “Model konseri başladı mı?” ve “Model 2026 konserleri hangi şehirlerde yapılacak?” soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Efsaneleşmiş şarkılarını yeni düzenlemelerle sahneye taşıyacak olan grup, unutulmaz bir konser atmosferi hazırlıyor. Müzikseverler, Model’in sahne alacağı şehirleri ve konser tarihlerini öğrenmek için resmi duyuruları heyecanla bekliyor.

MODEL KONSER BAŞLADI MI?

Türk alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Model, uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönmesiyle hayranlarını heyecanlandırdı. “Model konseri başladı mı?” sorusu is müzikseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 10 yıl sonra yeniden bir araya gelen grup, efsaneleşmiş şarkılarını sahnede yeniden seslendirmeye hazırlanırken konser haberleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Grubun yeniden sahneye çıkacağı haberi, eski dinleyicileri arasında nostaljik bir heyecan oluşturdu. “Değmesin Ellerimiz”, “Pembe Mezarlık” ve “Makyaj” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Model, bu kez sevilen parçalarını yeni düzenlemeler ve sürpriz performanslarla dinleyicilere sunmayı planlıyor. Konser programına dair detaylar merak edilirken, hayranlar grubun hangi şehirlerde sahne alacağını ve konserlerin ne zaman başlayacağını yakından takip ediyor.

MODEL 2026 KONSERLERİ NEREDE?

Model’in yeniden sahneye çıkması, hem eski hayranlarını hem de yeni dinleyicilerini heyecanlandırıyor. Grup, efsaneleşmiş parçalarını canlı performanslarla sunarken, konserlerin duyurulmasıyla birlikte bilet satışlarının hızlı bir şekilde tükenmesi bekleniyor. Hayranlar, Model’in sosyal medya hesaplarını ve resmi web sitesini yakından takip ederek konser tarihleri ve şehirler hakkında en güncel bilgilere ulaşabilir. İşte Model 2026 konserleri:

15 Mayıs 2026 – İzmir - İzmir Arena

16 Mayıs 2026 – İstanbul - Ataköy Marina Açık Hava

22 Mayıs 2026 – Ankara - CerModern

MODEL GRUP ÜYELERİ KİMDİR?

Grubun yeniden bir araya gelen kadrosunda yer alan isimler:

Fatma Turgut: Grubun ikonik sesi.

Can Temiz: Model’in "Değmesin Ellerimiz", "Pembe Mezarlık" şarkılarının söz ve bestecisidir. Bas gitarist.

Okan Işık: Gitarist

Kerem Sedef: Baterist

Burak Yerebakan: Model’in o ilk sound'unun oluşmasına katkı sağlayan gitarist