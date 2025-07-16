Müge Anlı ile Emrah'ın diyologları kahkahaya boğdu! Emrah 250 bin TL’lik soruya bakın ne cevap verdi

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen yeni yarışma programı Güven Bana'nın bu haftaki konukları; şarkıcı Emrah ve sunucu Esra Farsak oldu. Yarışmada şarkıcı Emrah, 250 bin TL değerindeki o soruya verdiği cevap herkesi şaşırttı. İşte o soru ve cevabı!

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın bu haftaki konukları olan Emrah ve oyuncu- sunucu Esra Farsak, izleyenleri kahkahalara boğdu. 250 bin TL2lik soruya kadar gelmeyi başaran Emrah, verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

EMRAH VE MÜGE ANLI DİYOLOGLARINA YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcı Emrah, "Ben bu akşam evet bu bir yarışma ama ben bu yarışmanın farklı bir önemi var benim için. Ben okulum için yarışıyorum. Diyarbakır'da yaptırdığım okul için buradayım. Müge sana da teşekkür ederim" dedi.

Yarışmacılar giydikleri aynı kıyafetler sonrası "Güzel eküri olduk" diye espri yaparken, iki ünlü ismin diyalogları da izleyicileri gülümsetti. Emrah ve Farsak, yarışmada 250 bin TL'lik soruya kadar ulaştı.

Yarışmada 250 bin TL'lik soruya Emrah cevap verdi. Emrah, "4-4" cevabıyla elendi. İki ünlü isim, "5-5" doğru cevabı sonrası büyük üzüntü yaşadı.