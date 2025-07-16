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 | Dilek Ulusan

Müge Anlı ile Emrah'ın diyologları kahkahaya boğdu! Emrah 250 bin TL’lik soruya bakın ne cevap verdi

Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen yeni yarışma programı Güven Bana'nın bu haftaki konukları; şarkıcı Emrah ve sunucu Esra Farsak oldu. Yarışmada şarkıcı Emrah, 250 bin TL değerindeki o soruya verdiği cevap herkesi şaşırttı. İşte o soru ve cevabı!

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Müge Anlı ile Emrah'ın diyologları kahkahaya boğdu! Emrah 250 bin TL’lik soruya bakın ne cevap verdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 11:14

'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın bu haftaki konukları olan ve oyuncu- sunucu Esra Farsak, izleyenleri kahkahalara boğdu. 250 bin TL2lik soruya kadar gelmeyi başaran Emrah, verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

EMRAH VE MÜGE ANLI DİYOLOGLARINA YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcı Emrah, "Ben bu akşam evet bu bir ama ben bu yarışmanın farklı bir önemi var benim için. Ben okulum için yarışıyorum. Diyarbakır'da yaptırdığım okul için buradayım. Müge sana da teşekkür ederim" dedi.

Müge Anlı ile Emrah'ın diyologları kahkahaya boğdu! Emrah 250 bin TL’lik soruya bakın ne cevap verdi

Yarışmacılar giydikleri aynı kıyafetler sonrası "Güzel eküri olduk" diye espri yaparken, iki ünlü ismin diyalogları da izleyicileri gülümsetti. Emrah ve Farsak, yarışmada 250 bin TL'lik soruya kadar ulaştı.

Müge Anlı ile Emrah'ın diyologları kahkahaya boğdu! Emrah 250 bin TL’lik soruya bakın ne cevap verdi

Yarışmada 250 bin TL'lik soruya Emrah cevap verdi. Emrah, "4-4" cevabıyla elendi. İki ünlü isim, "5-5" doğru cevabı sonrası büyük üzüntü yaşadı.

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ETİKETLER
#yarışma
#televizyon
#müge anlı
#emrah
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#Doğu Haber
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