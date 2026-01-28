Müge Anlı'daki 'Sapık Sinan' tahliye oldu! Son hali ortaya çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Arife Gökçe kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, başka bir suçtan gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sinan Sardoğan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Sardoğan'ın tahliyesi sonrası paylaşılan görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu.

MÜGE ANLI PROGRAMINDAKİ SİNAN ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada Sinan Sardoğan'ı görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Tahliye olan Sinan, Tokat'ta ortaya çıktı. Yaşadığı köyde halk tarafından şikayet edilen Sinan, yaşlı kadınlara taciz iddialarıyla gündeme geldi. Sinan Sardoğan'ın tahliyesinin ardından ilk görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

SİNAN SARDOĞAN'IN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Tıraş olduktan sonra video çekip paylaşan Sinan Sardoğan'ın kilo aldığı dikkat çekti. Adli süreçleri ve tartışmalı geçmişiyle gündemden düşmeyen Sardoğan’ın, memleketi Tokat’ta yaşamına devam ettiği ortaya çıktı.