Müge Anlı'daki üvey baba tutuklandı! Kendisini savunacak avukat bulamadı

01 Haziran 2024 14:52 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:57

Dün yayınlanan Müge Anlı programında evden kaçan iki kızını aramak için programa çıkan Selahattin Yalnız'ın evdeki 3 kıza da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Programa katılan kız kardeşler Figen T. B. ve B. D. Yalnız'ın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ifade ederek 18 Mayıs'ta İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliğine başvuru yaptıklarını söyledi.

ÜVEY KIZLARINA CİNSEL İSTİSMAR EDEN ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Müge Anlı programı sonrası gözaltına alınan üvey baba, bugün tutuklandı. Gözaltına alınan kızların annesi Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı. Sabah'ta yer alan habere göre; Kendisini savunacak avukat bulamayan Yalnız'a, baronun avukat görevlendirildi.