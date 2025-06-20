Muhteşem Yüzyıl oyuncuları yıllar sonra buluştu!

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl, 2014 yılında final yaparak ekrana veda etti. Dizinin Mahidevran'ı ile Nigar'ı yıllar sonra bir araya geldi.

Başrolünde Meryem Uzerli, Halit Ergenç, Selma Ergenç, Mehmet Günsür ve Okan Yalabık gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisi, 2014 yılında final oldu. Yıllar geçmesine rağmen dostluklarını sürdüren dizinin Mahidevran'ı Nur Fettahoğlu ile 'Nigar Kalfa'sı Filiz Ahmet yıllar sonra ilk kez buluştu.

MUHTEŞEM YÜZYIL OYUNCULARI BULUŞTU

Muhteşem Yüzyıl Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran dizilerden bir tanesi oldu Sektörde çoğu oyuncunun bir bölüm olsun yer aldığı dizinin ana kadrosunda yer alan iki oyuncunun dostluğu yıllar geçse de devam ediyor.

Dizide Nur Fettahoğlu'nun oynadığı 'Mahidevran Sultan' ile Filiz Ahmet'in oynadığı 'Nigar Kalfa' buluştukları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Filiz Ahmet paylaşımlarından birine de "Büyük özlem ve kavuşma" notunu düştü. İki isme aynı dizide Sümbül Ağa rolüyle yer alan Selim Byaraktar da yorum yaptı.