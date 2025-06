Acun Ilıcalı'yı üzen hamle! Hasan Can Kaya kararını verdi

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın Exxen’den ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İddialara göre, önümüzdeki sezon Exxen’de olmayacak Hasan Can Kaya birçok yerden teklif aldı.

As Başkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı Hasan Can Kaya'nın aldığı kararla neye uğradığını şaşırdı. Hasan Can Kaya’nın Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen’den ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

HASAN CAN KAYA EXXEN'DEN AYRILIYOR

Türkiye’nin en çok izlenen komedyenlerinden Hasan Can Kaya’nın programı Konuşanlar, yayın hayatına Youtube da başlamış ve Exxen de sürdürmüştü. Acun Ilıcalı haberi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Exxen’in en çok izlenen projelerinden biri olan Konuşanlar, Hasan Can Kaya’nın bu sürpriz kararı ile yayınlandığı platformdan ayrılıyor. İddialara göre; Hasan Can Kaya’ya bu süreçte birçok platformdan teklif geldiği, ancak henüz yeni sezona ilişkin resmi bir imza atmadığı öğrenildi.