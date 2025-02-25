Müjde Ar korkuttu! Trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı

1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle adını geniş kitlelere duyuran Müjde Ar, sevenlerini korkuttu. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı. Trafik kazası geçiren Müjde Ar'ın son sağlık durumunu ise doktoru yaptı.

MÜJDE AR KAZA GEÇİRDİ

Müjde Ar'ın son sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama, "Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.