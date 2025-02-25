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 | Dilek Ulusan

Müjde Ar korkuttu! Trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Müjde Ar geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı. 70 yaşındaki sanatçının son sağlık durumuyla ilgili ilk bilgiler tedavi gördüğü hastaneden geldi.

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Müjde Ar korkuttu! Trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:12

1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle adını geniş kitlelere duyuran Müjde Ar, sevenlerini korkuttu. Müjde Ar ile eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içerisinde bulunduğu lüks araç özel halk otobüsü ile çarpıştı. Trafik kazası geçiren Müjde Ar'ın son sağlık durumunu ise doktoru yaptı.

MÜJDE AR KAZA GEÇİRDİ

Müjde Ar'ın son sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama, "Hastamız Müjde Ar, 24 Şubat 2025 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, hastanemize başvurmuştur. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle sırt ve baş ağrısı şikayetiyle hastanemize gelen Müjde Ar’ın detaylı tetkiklerinde sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edilmiştir. Sağlık durumu iyi olan hastamızın tedavisi, normal hasta odasında gözlem ve takip amaçlı olarak sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sıkça Sorulan Sorular

MÜJDE AR KİMDİR?
Asıl adı Kâmile Suat Ebrem olan Müjde Ar, 1980'li yıllarda rol aldığı filmlerle adını geniş kitlelere duyurdu. Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocuğu olarak dünyaya geldi, oyuncu Mehtap Ar'ın ablasıdır.
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