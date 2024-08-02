Müjde Ar sevenlerini korkuttu! Apar topar ameliyata alındı

02 Ağustos 2024 09:08 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:46

Kibar Feyzo, Arabesk, Batsın Bu Dünya ve Kaybolan Yıllar gibi projelerde yer alan Müjde Ar, kontrol için gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrası açıklama yapan Müjde Ar, son sağlık durumundan bahsetti.

MÜJDE AR ACİL AMELİYATA ALINDI

Damarlarının yüzde 95'inin tıkalı olması sebebiyle ameliyata alınan Müjde Ar, "Ne sigara içerim ne de alkol kullanırım, diyabete bağlı gelişmiş. Eşim Ercan, check-up'a gitmişken ben de halsizliğimi dile getirdim. Tektikler sonucu çok acil müdahale edildi." diye konuştu.

MÜJDE AR KİMDİR?

21 Haziran 1954 doğumlu Müjde Ar, Yeşilçam'da sayısız projede yer aldı. Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Ebrem'in (Akın) ilk çocuğu olarak dünyaya geldi, oyuncu Mehtap Ar'ın ablasıdır. Müjde Ar, 40 yılı aşkın sanat hayatında Atıf Yılmaz, Zeki Ökten, Halit Refiğ, Osman F. Seden, Nejat Saydam, Kartal Tibet, Ertem Eğilmez, Şerif Gören, Sinan Çetin, Ömer Kavur, Başar Sabuncu, Mustafa Altıoklar, Serdar Akar gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı.