Kurtlar Vadisi oyuncusu Sharon Stone Bodrum'da kaza geçirdi!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:36
Altın Küre ödülleri için Bodrum’a gelen dünyaca ünlü oyuncu Sharon Stone, kaldığı otelde geçirdiği kazayı sosyal medya hesabından anlattı. Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle hafızalarda yer edinen Sharon Stone yüzünü mermer zemine çarptığını söyleyerek son halini paylaştı.
Temel İçgüdü, Küre, Rehine ve Ratched gibi yapımlarla rol alan Amerikalı oyuncu Sharon Stone Türkiye'ye geldi. İlk önce İstanbul'a inen daha sonra ise Bodrum'a giden dünyaca ünlü oyuncu, yaşadığı talihsiz kazayı anlattı.
SHARON STONE BODRUM'DA KAZA GEÇİRDİ
Sosyal medya hesabından video yayınlayan Sharon Stone, kaldığı otelde mermer zemine düştüğünü anlatarak morarmış gözünü gösterdi. Videoda, 'Morluk geçiyor. O mermer zemine ne yaptığımı görmelisiniz.' diyerek gülen Sharon Stone, ilk müdahalenin anında yapıldığını belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com