Kurtlar Vadisi oyuncusu Sharon Stone Bodrum'da kaza geçirdi!

02 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:36

Temel İçgüdü, Küre, Rehine ve Ratched gibi yapımlarla rol alan Amerikalı oyuncu Sharon Stone Türkiye'ye geldi. İlk önce İstanbul'a inen daha sonra ise Bodrum'a giden dünyaca ünlü oyuncu, yaşadığı talihsiz kazayı anlattı.

SHARON STONE BODRUM'DA KAZA GEÇİRDİ

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Sharon Stone, kaldığı otelde mermer zemine düştüğünü anlatarak morarmış gözünü gösterdi. Videoda, 'Morluk geçiyor. O mermer zemine ne yaptığımı görmelisiniz.' diyerek gülen Sharon Stone, ilk müdahalenin anında yapıldığını belirtti.