Münir Özkul'un kızı Güner Özkul isyan etti: Tek tek dava açtı

05 Şubat 2025 14:39 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:39

Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Mavi Boncuk ve Aile Şerefi gibi yapımlarda rol alan Münir Özkul'un kızı Güner Özkul harekete geçti. Güner Özkul, babasının filmlerinden telif alamadığı gerekçesiyle yapım şirketine dava açtı.

Türk sinemasının sevilen isimlerinden biri olan Münir Özkul, 5 Ocak 2018 yılında hayatını kaybetti. Babası Münir Özkul'un sayısız filmde rol aldığını belirten Güner Özkul, yapım şirketlerinden davacı oldu.

MÜNİR ÖZKUL'UN KIZINDAN DAVA

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul'un yer aldığı sayısız filmler, televizyon kanallarında yayınlanmaya devam ediyor. 2002 yılından beri demans ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile mücadele eden Münir Özkul 2018 yılında, 93 yaşında hayatını kaybetti. 55 yıl oyunculuk yapan ve sayısız filmde rol alan babasının filmlerinden telif hakkı alamadığını belirten Güner Özkul, yapım şirketlerine dava açtı.

Dava dilekçesinde babasının filmlerinin yıllardır televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmasına rağmen herhangi bir telif ücreti almadığını belirten Güner Özkul, mahkemeden hakkaniyetli bir karar çıkmasını beklediğini belirtti. Özkul, sürecin mirasçılar lehine sonuçlanması halinde Münir Özkul’un filmlerinin gösterimlerinden telif hakkı talep edilebileceğini ifade etti.

Babasının hastalığından bahseden Güner Özkul, Münir Özkul için, "Babamın hastalığının daha yeni ortaya çıktığı dönem 2000'li yılların sonlarıydı ve ilk olarak hafıza kaybı ile başladı. Bir gün, 'Kemal'i çok özledim hiç gelmiyor arayıp sormuyor' dedi. Oysa Kemal Sunal 4 ay önce vefat etmişti. Öldüğünü söyleyemezdim çünkü babamın Kemal Abinin cenazesindeki perişan hali gözümün önünden hiç gitmiyordu. Film çekimi için şehir dışında ve meşgul olduğunu söyledim. Babam o zamanlarda hep ölen arkadaşlarının hayatta olduğunu sandı. Mutlu olmasını istediğimiz için vefat ettiklerini söylemedik." dedi.