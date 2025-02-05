Televizyoncu Armağan Çağlayan'ın asıl mesleğini biliyor musunuz? İtirafıyla şaşırttı

05 Şubat 2025 12:25 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 12:25

Armağan Çağlayan, katıldığı programda hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Hukuk fakültesi mezunu olan Armağan Çağlayan ara sıra avukatlık yaptığını belirterek, "Boşanma davalarını seviyorum" dedi.

Hukuk mezunu olan Armağan Çağlayan, televizyon sektörüne nasıl girdiğiyle ilgili, "İşsizdim ve avukatlıktan da hiç haz etmediğim bir dönemde televizyon geldi ve 'Denize düşen yılana sarılır' misali televizyona başladım." dedi. Zaman zaman avukatlık yaptığını belirten Armağan Çağlayan,

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN: BOŞANMA DAVALARINI SEVİYORUM

Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan Armağan Çağlayan açıklamalarıyla dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Armağan Çağlayan, "Ara sıra avukatlık yapıyorum. Boşanma davalarını seviyorum. Avukat tutma parası olmayan kadınlar için davalara giriyorum. Çok severim çekişmeli boşanma davası" ifadelerini kullandı.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELSE BAKACAK KİMSEM YOK"

Kendisini gelecek korkusunun sardığını belirten Armağan Çağlayan, "Birine muhtaç olma fikri korkutucu geliyor. Başıma bir şey gelse bakacak kimsem yok. Eskiden 'Huzurevine giderim' diye düşünüyordum ama teyzem huzurevinde yaşıyor ve çok mutsuz. Bunu acı bir deneyimle yaşamış oldum şimdi istemem mesela. Ama bunu öğrenince daha çok gelecek korkusu sardı. Kimsenin başına dert olmak istemem" ifadelerini kullandı.

Babası Fikret Çağlayan'ı 2009 yılında kaybeden Armağan Çağlayan, "Babam Alzheimer sebebiyle vefat etti. 9 sene yattı hiçbirimizi tanımadan. 9 sene yatınca zaten sizin hayatınızdan çıkıyor sizi tanımıyor sizinle konuşmuyor öyle yatıyor. Aslında ölüm dediğimiz şey hayattan çıkmak. Zaten babam bizim hayatımızdan çıktığı için benim hayatımda babamın ölümü çok büyük bir travma olmadı zaten benim hayatımdan çıkmıştı" diye konuştu.