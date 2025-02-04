David Beckham İstanbul'a geldi, ünlü isimler sıraya girdi! Buse Terim'in pozuna yorum yağdı

04 Şubat 2025 17:35 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:35

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. İstiklal Caddesi'nde yoğun ilgiyle karşılaşan David Beckham, kapalı bir gruba söyleyişi verdi. David Beckham'ı dinlemeye gidenler arasında Fatih Terim'in kızı Buse Terim de yer aldı.

Dünyaca ünlü emekli futbolcu ve Inter Miami Futbol Takımı'nın ortağı David Beckham, İstanbul'a geldi. Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen yıldız ismi görenler fotoğraf çektirmek için adeta yarışa girdi.

BUSE TERİM'İN DAVID BECKHAM PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Ünlü bir markanın düzenlediği özel bir grup söyleyişinin konuğu dünyaca ünlü futbolcu David Beckham oldu. David Beckham'ı dinlemeye gelenler arasında Fatih Terim'in kızın Buse Terim'de vardı.

Buse Terim etkinlik sonrası David Beckham ile karesini paylaşarak, 'İnsan bak bak doyamıyor' dedi, sonrasında da 'Böyle şeyler yaşandı' notu ile paylaşımlar yaptı.

Buse Terim daha önce Capri Adası'nda gördüğü Beckham'la fotoğraf çektirmek istemiş ancak bu isteği geri çevrilmişti. Buse Terim şimdi ise "Başardım diyebilir miyiz? "notunu düştü.