Rol aldığı yapımlarla tanınan Murat Cemcir, bu kez sahibi olduğu yapım şirketiyle ilgili gelişmeyle gündeme geldi. TR 40 33 Productions hakkında verilen iflas kararı sonrası gözler şirketten ve oyuncunun cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi. Murat Cemcir’in avukatı Can Cebeci, yaptığı açıklamada şirketin süreçten haberdar edilmediğini ve savunma hakkını kullanamadığını öne sürdü.

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HABERİN ÖZETİ Murat Cemcir’in şirketi iflas etti! Avukatından ilk açıklama geldi Murat Cemcir'in ortağı olduğu TR 40 33 Productions hakkında verilen iflas kararına karşı, şirketin süreçten haberdar edilmediği ve savunma hakkını kullanamadığı gerekçesiyle hukuki girişimler başlatıldı. Murat Cemcir'in avukatı Can Cebeci, şirkete herhangi bir tebligat ulaşmadığını ve sürecin şirketin yokluğunda ilerlediğini belirtti. Şirketin gıyabında alınan kararlara ve tebligat işlemlerine karşı gerekli kanun yolu başvuruları yapıldı. Murat Cemcir ile senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir'in ortaklığında 2016 yılında kurulan TR 40 33 Productions; 'Çalgı Çengi İkimiz' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi filmlerin yapımcılığını üstlenmişti. Avukat Can Cebeci, kararın dayanaklarının ve yargılama sürecinin hukuki açıdan incelemeye alındığını açıkladı.

MURAT CEMCİR’İN AVUKATINDAN İFLAS KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Murat Cemcir’in avukatı Can Cebeci, yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında verilen iflas kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cebeci, şirketin süreçten haberdar olmadığını ve kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığını belirtti.

Açıklamada, şirketin yokluğunda ilerleyen süreç nedeniyle savunma hakkını kullanamadığı ve hukuki haklarını kullanma imkânı bulamadığı öne sürüldü. Avukat Can Cebeci, kararın dayanaklarının ve yargılama sürecinin hukuki açıdan incelemeye alındığını bildirdi.

İFLAS KARARINA KARŞI HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

Murat Cemcir’in avukatı, şirketin gıyabında alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvurularının yapıldığını açıkladı. Tebligat işlemlerine ilişkin de hukuki girişimlerin başlatıldığını belirten Cebeci, sürecin tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Açıklamada ayrıca, şirketin ticari itibarını etkileyen sürecin yeniden değerlendirilmesi ve olası hak kayıplarının giderilmesinin amaçlandığı belirtildi. Konunun yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğunu kaydeden avukat, hukuki süreçteki yeni gelişmelerin gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

TR 40 33, SİNEMA SEKTÖRÜNE İDDİALI BİR GİRİŞ YAPTI

Murat Cemcir ile senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir’in ortaklığında 2016 yılında kurulan TR 40 33 Productions, Türk sinemasında ses getiren komedi filmleriyle öne çıktı. Şirketin yapımcılığını üstlendiği Çalgı Çengi İkimzi ve Ailecek Şaşkınız, izleyicilerin hafızasında yer edinen yapımlar arasında yer aldı.

Şirketin yapımcılığını üstlendiği Ailecek Şaşkınız da Cemcir ve Aydemir’in birlikte imza attığı öne çıkan projelerden biri oldu.

TR 40 33 Productions, sinema projeleriyle tanınırken şirket hakkında verilen iflas kararı da gündeme geldi. Kararın ardından Murat Cemcir’in avukatı, şirketin süreçten haberdar edilmediğini ve savunma hakkını kullanamadığını öne sürerek hukuki girişimlerin başlatıldığını açıkladı. Böylece şirketin film geçmişi kadar iflas kararına ilişkin hukuki süreç de merak konusu oldu.