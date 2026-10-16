Murat Cemcir’in şirketi iflas etti! Avukatından ilk açıklama geldi

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İstanbul
Rol aldığı yapımlarla tanınan Murat Cemcir, bu kez sahibi olduğu yapım şirketiyle ilgili gelişmeyle gündeme geldi. TR 40 33 Productions hakkında verilen iflas kararı sonrası gözler şirketten ve oyuncunun cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi. Murat Cemcir’in avukatı Can Cebeci, yaptığı açıklamada şirketin süreçten haberdar edilmediğini ve savunma hakkını kullanamadığını öne sürdü.
Murat Cemcir’in avukatı Can Cebeci, yapım şirketi TR 40 33 Productions hakkında verilen iflas kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cebeci, şirketin süreçten haberdar olmadığını ve kendilerine herhangi bir tebligat ulaşmadığını belirtti.
Açıklamada, şirketin yokluğunda ilerleyen süreç nedeniyle savunma hakkını kullanamadığı ve hukuki haklarını kullanma imkânı bulamadığı öne sürüldü. Avukat Can Cebeci, kararın dayanaklarının ve yargılama sürecinin hukuki açıdan incelemeye alındığını bildirdi.
Murat Cemcir’in avukatı, şirketin gıyabında alınan kararlara karşı gerekli kanun yolu başvurularının yapıldığını açıkladı. Tebligat işlemlerine ilişkin de hukuki girişimlerin başlatıldığını belirten Cebeci, sürecin tüm yönleriyle yeniden değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Açıklamada ayrıca, şirketin ticari itibarını etkileyen sürecin yeniden değerlendirilmesi ve olası hak kayıplarının giderilmesinin amaçlandığı belirtildi. Konunun yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğunu kaydeden avukat, hukuki süreçteki yeni gelişmelerin gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
Murat Cemcir ile senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir’in ortaklığında 2016 yılında kurulan TR 40 33 Productions, Türk sinemasında ses getiren komedi filmleriyle öne çıktı. Şirketin yapımcılığını üstlendiği Çalgı Çengi İkimzi ve Ailecek Şaşkınız, izleyicilerin hafızasında yer edinen yapımlar arasında yer aldı.
Şirketin yapımcılığını üstlendiği Ailecek Şaşkınız da Cemcir ve Aydemir’in birlikte imza attığı öne çıkan projelerden biri oldu.
TR 40 33 Productions, sinema projeleriyle tanınırken şirket hakkında verilen iflas kararı da gündeme geldi. Kararın ardından Murat Cemcir’in avukatı, şirketin süreçten haberdar edilmediğini ve savunma hakkını kullanamadığını öne sürerek hukuki girişimlerin başlatıldığını açıkladı. Böylece şirketin film geçmişi kadar iflas kararına ilişkin hukuki süreç de merak konusu oldu.