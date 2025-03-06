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 | Dilek Ulusan

Murat Dalkılıç burun ameliyatı sonrası ilk kez görüntülendi

Şarkıcı Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde 11. kez ameliyat masasına yattı. Burnundan geçirdiği operasyonlarla çok konuşulan Murat Dalkılıç, operasyon sonrası ilk kez görüntülendi.

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Murat Dalkılıç burun ameliyatı sonrası ilk kez görüntülendi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 13:37

Yalan Dünya, Bu Nasıl Aşk, Leyla ve Bir Hayli gibi şarkıların sahibi Murat Dalkılıç, burun ameliyatlarıyla sık sık gündem oldu. Uzun süredir sessizliğe gömülen ve 11. kez burundan ameliyat geçiren Dalkılıç, ilk kez görüntülendi.

MURAT DALKILIÇ 11. BURUN AMELİYATI SONRASI GÖRÜNTÜLENDİ

Meslektaşı Burcu Güneş ile bir araya gelen Murat Dalkılıç, ameliyat sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı. Burnu iyice küçülen Murat Dalkılıç'a yorum yağarken, yaptığı photoshop ise dikkatlerden kaçmadı.

Murat Dalkılıç, burnuyla ilgili daha önce; "Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

MURAT DALKILIÇ KİMDİR?
7 Ağustos 1983 İzmir doğumlu Murat Dalkılıç, 2008'de "Kasaba" şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da "La Fontaine", "Külah" ve "Dönmem" gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayımladı.
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