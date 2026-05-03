Murat Dalkılıç Nikbinler grubunu hedef aldı! Çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm

Pop müziğinin güçlü sesi Murat Dalkılıç, uzun bir aradan sonra İstanbul sahnesiyle adından söz ettirdi. Jolly Joker Atakent Tema'da hayranlarıyla buluşan Dalkılıç, sahne performansıyla sosyal medyanın gündemine düşerken, Nikbinler grubuna dair yaptığı sert eleştiriyle de konuşuluyor. İşte Murat Dalkılıç'tan Nikbinler grubuna dair yapay zeka çıkışı...

Türk pop müziğinin en çok tercih edilen ismi Murat Dalkılıç, uzun süren sessizliğini İstanbul’da gerçekleştirdiği muhteşem bir konserle bozdu.

Jolly Joker Atakent Tema’da sahne alan Dalkılıç, günler öncesinden tükenen biletleriyle adeta bir gövde gösterisi yaptı.



Sahne enerjisiyle hayranlarını mest eden Dalkılıç, eski ve yeni hit şarkılarını binlerce kişilik koroyla birlikte seslendirdi. Efsane geri döndü dedirten konser sonrası yapay zekaya dair dikkat çeken bir çıkış yaparak, Nikbinler grubuna yönelik sert bir gönderme yaptı.

ÇOK İYİ ŞARKICI ROLÜNDE BİRİNİ GÖRDÜM

Ünlü sanatçı Murat Dalkılıç’ın müzik dünyasındaki yeni trendlere yönelik sert eleştirileri oldu. Sahalara yeniden dönen ünlü isim özellikle son dönemde popülerlik kazanan Nikbinler grubunu hedef aldı. Teknolojinin müzikteki kullanım şekline tepki gösteren Dalkılıç, samimiyet vurgusu yaptı. Dalkılıç, sektördeki rol yapan isimlere sert bir göndermede bulundu.

Yapay zeka desteğiyle hazırlanan içeriklere dair Murat Dalkılıç 'Biraz önce yapay zekanın söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi yapan, çok iyi bir şarkıcı rolünde birini gördüm,' diyerek Nikbinler grubu sahne şovunu eleştirdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞIYOR

Murat Dalkılıç'ın Nikbinler'i hedef alarak yaptığı bu eleştiri sosyal medyayı adeta ikiye böldü. Dalkılıç'ın sert göndermesi sonrası dikkat çeken yorumlarda;

'Yapay zekanın şarkı söylemesi yapması insanları neden rahatsız ediyor. Kusursuz harika şarkılar çıkıyor ve çok keyif veriyor'

'Evet zaten sizlerde stüdyoda seslerinizle oynamadan çıplak seslerinizle şarkı yapıyordunuz ya. Harika bir şarkı olmuş Nikbinler ekibinin eline sağlık'

'Yapay zekaya karşı değilim ama onun söylediği şarkıyı kendi söylüyormuş gibi rollenmeye karşıyım bir de övgüler methiyeler cabası o nedenle Murat Dalkılıç da Tan Taşçı da eleştirme de haklı'

'Normalde kendisini sevmem ancak şarkılarında yapay zeka kullanan insan gerçek bir şarkıcı, sanatçı değildir. Olsa olsa şaklaban olur' tarzı ifadeler kullanıldı.