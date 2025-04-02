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 | Dilek Ulusan

Murat Daltaban boykot çağrısı sonrası Bir Zamanlar İstanbul tarafından takipten çıkarıldı

Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat boykot çağrısı yapmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. TRT'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinden de yeni bir hamle geldi.

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Murat Daltaban boykot çağrısı sonrası Bir Zamanlar İstanbul tarafından takipten çıkarıldı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 16:42
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 16:42

TRT1 ekranında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, yaptığı boykot çağrısı sonrası dizinin kadrosundan çıkarıldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı yaptığı paylaşımda; "Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" açıklamasını yaptı. TRT1 ekranında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul, boykot çağrısı yapan Murat Daltaban'ı da takip etmeyi bıraktı.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL, MURAT DALTABAN'I TAKİPTEN ÇIKARDI

Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılmasının ardından TRT dizisi olan Bir Zamanlar İstanbul'dan da yeni bir hamle geldi. Bir Zamanlar İstanbul dizisinin resmi sosyal medya hesabından boykot çağrısı yapan dizinin oyuncusu Murat Daltaban takipten çıkartıldı.

Murat Daltaban boykot çağrısı sonrası Bir Zamanlar İstanbul tarafından takipten çıkarıldı

AYBÜKE PUSAT TEŞKİLAT DİZİSİNİN KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Yapılan açıklamada; "Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, nitelikli yayıncılığı ve içerikleriyle ülkemizde ve küresel alanda büyük teveccüh gören bir Türkiye markasıdır. TRT'nin itibarını ve marka gücünü korumak, TRT yönetiminin en önemli sorumluluklarından biridir. TRT ile çalışan firmalar ve kişiler de kamu yayıncılığı ilkelerini bilir ve bir TRT projesinde yer alırken bu ilkeler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunu üstlenirler. Milletimizi temsil eden TRT'nin projelerinde yer alan kişilerin, içinde bulunduğu proje devam ettiği sürece, bir siyasi parti tarafından başlatıldığı açık olan (dolayısıyla siyasi niteliğiyle ön plana çıkan), ülkemizin ekonomisini hedef alan, siyaseti ve toplumu dizayn etme amacı taşıyan, milleti kutuplaştıran bir siyasi kampanyanın parçası olması asla kabul edilemez. Siyasi bir grubun politik amaçları için sahaya sürdüğü boykot çağrısına alet olmak, TRT'nin ilkelerine, kamu yayıncılığı anlayışına ve mesleki profesyonelliğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca, bir yandan TRT yapımlarında yer alırken diğer yandan mesnetsiz iddialarla TRT'yi de kapsayan boykot çağrısına destek verme tutarsızlığına ve hadsizliğine müsaade edilmesi beklenemez. Bu bağlamda, TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT'nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır. Dizinin stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen, dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir. Benzeri durumlar için de gerekli adımların atılacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verildi.

Murat Daltaban boykot çağrısı sonrası Bir Zamanlar İstanbul tarafından takipten çıkarıldı
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Aybüke Pusat boykot çağrısı sonrası Teşkilat dizisi kadrosundan çıkarıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

MURAT DALTABAN KİMDİR?
5 Mayıs 1966 Ankara doğumlu Murat Daltaban, 1993 yılından itibaren on dört sene İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Prens Andre, Savaş ve Barış, Iago - Othello, Jason - Medea, Debuission - Misyon oyunlarında başrol oynadı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema ve dizi oyunculuğu da yaptı. İlk defa Babam Askerde (1994) filminde rol aldı.
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