Murat Yıldırım tanımadığı bir kadını kurtardı! Süper kahraman ilan edildi

Set sırasında yaşandığı değerlendirilen olayda Murat Yıldırım, bir kadının otomobil nedeniyle tehlikede olduğunu fark ederek hemen harekete geçti. Elinde kahvesi olmasına rağmen kadını son anda kenara alan oyuncunun refleksi, görüntüleri izleyenlerden takdir topladı.

MURAT YILDIRIM TEHLİKEYİ FARK ETTİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerde Murat Yıldırım'ın bir elinde kahve bardağıyla kadını kolundan tutarak yolun tehlikeli bölümünden uzaklaştırdığı görülüyor. Çevresindeki kişilerin de hareketlendiği anlarda oyuncunun hızlı müdahalesi dikkat çekiyor.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Murat Yıldırım'ın tanımadığı bir kadının güvenliği için gösterdiği duyarlı davranış, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Kısa sürede dikkat çeken görüntüler, zamanında yapılan bir müdahalenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Başarılı oyuncunun bu hareketi, hayranlarından da takdir topladı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNDE BAŞROLDE

Öte yandan Murat Yıldırım, Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde Serhat Tecer karakterine hayat veriyor.

Cemre Baysel ile başrolleri paylaşan oyuncu, aile bağları, aşk, ihanet ve geçmişte saklanan sırların ön plana çıktığı dizide izleyici karşısına çıkıyor. Serhat'ın hayatında yaşanan beklenmedik gelişmeler ve Zeynep ile kesişen yolları, dizinin hikâyesinin temelini oluşturuyor.

SERHAT'IN HAYATI BEKLENMEDİK GELİŞMELERLE DEĞİŞİYOR

Dizide Serhat Tecer, ailesine bağlı, dürüst ve güçlü bir iş insanı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Ancak hayatında ortaya çıkan sırlar ve beklenmedik gelişmeler, kurduğu düzeni altüst ediyor. Cemre Baysel'in hayat verdiği Zeynep karakteriyle yollarının kesişmesi ise hikâyeye yeni bir yön veriyor.

