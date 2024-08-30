Mustafa Ceceli Haluk Levent ile iletişime geçti, evi yanan iki kardeşi sevindirdi

30 Ağustos 2024 05:28 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 05:37

Kayıp Narin ile ilgili Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım! Ağabey ve amca detayı gündem oldu

Kayıp Narin ile ilgili Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım! Ağabey ve amca detayı gündem oldu

İzmir Bayraklı'daki yangında evinin yanmasını gözyaşlarıyla izleyen iki kardeşe Mustafa Ceceli'den sürpriz. Haluk Levent vasıtasıyla Canan ve Mahigül kardeşlere ulaşan Ceceli ev alıp tapuyla fotoğraf çektirdi.

Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı başlayan ve saatler süren yangında Bayraklı ilçesinde yanan 17 ev arasında Canan ve Mahigül Ergül kardeşler de vardı.

MUSTAFA CECELİ İKİ KARDEŞE AYRI AYRI EV ALDI

Haluk Levent AHBAP Derneği ile yangın mağdurlarına yardım etmek için kolları sıvamıştı. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli de bu yardımlara katılacağını duyurdu. Mustafa Ceceli, bugün iki kardeşe de ayrı ayrı ev aldı ve Ergül kardeşler ile bir araya geldi. Tapuları kardeşlere teslim eden Ceceli ile Canan ve Mahigül Ergül birlikte poz verdi.