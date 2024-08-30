Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Mustafa Ceceli Haluk Levent ile iletişime geçti, evi yanan iki kardeşi sevindirdi

Mustafa Ceceli Haluk Levent ile iletişime geçti, evi yanan iki kardeşi sevindirdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 05:28 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 05:37

Mustafa Ceceli İzmir yangınında evleri yanan iki kardeşe ev aldı. Haluk Levent'in aracılığıyla ulaştı ve sevindirici haberi paylaştı.

İzmir Bayraklı'daki yangında evinin yanmasını gözyaşlarıyla izleyen iki kardeşe Mustafa Ceceli'den sürpriz. Haluk Levent vasıtasıyla Canan ve Mahigül kardeşlere ulaşan Ceceli ev alıp tapuyla fotoğraf çektirdi.

Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı başlayan ve saatler süren yangında Bayraklı ilçesinde yanan 17 ev arasında Canan ve Mahigül Ergül kardeşler de vardı.

Mustafa Ceceli Haluk Levent ile iletişime geçti, evi yanan iki kardeşi sevindirdi - 1. Resim

MUSTAFA CECELİ İKİ KARDEŞE AYRI AYRI EV ALDI

Haluk Levent AHBAP Derneği ile yangın mağdurlarına yardım etmek için kolları sıvamıştı. Ünlü sanatçı Mustafa Ceceli de bu yardımlara katılacağını duyurdu. Mustafa Ceceli, bugün iki kardeşe de ayrı ayrı ev aldı ve Ergül kardeşler ile bir araya geldi. Tapuları kardeşlere teslim eden Ceceli ile Canan ve Mahigül Ergül birlikte poz verdi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...