Mustafa Sandal güneşlenirken kötü haberi aldı

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Sandal, gün boyunca güneşlendi. Ünlü şarkıcı, güneş keyfi yaptığı anlarda İstanbul'dan kötü bir haber aldı

Mustafa Sandal, yaz sezonunun açılmasının ardından eşi Melis Sütşurup ile tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Bir süredir ev sahibi ile problem yaşayan Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber geldi.

MUSTAFA SANDAL ÜZÜCÜ HABERİ TATİLDE ALDI

Cennet Koyu'ndaki bir plajda görüntülenen Mustafa Sandal ile eşi Melis Sütşurup, sıcaktan bunaldıkça denizin tadını çıkardı. Çiftin keyfini ise aldıkları bir haber bozdu.

Mustafa Sandal Bodrum'da tatil yaparken İstanbul'dan kötü bir haber aldı. Sandal'ın ev sahibi, Etiler'deki 3 + 1 evin kirası için açtığı kira tespit davasını kazandı. Böylelikle Mustafa Sandal'ın 65 bin lira olan kirası, mahkeme kararıyla 135 bin lira oldu.