'Müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklanan Jahrein mesaj yolladı: Oğlumun kokusunu anımsamaya çalışıyorum

03 Ekim 2024 22:45 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 22:51

Müstehcenlik suçundan tutuklanan Jahrein isimli Ahmet Sonuç cezaevinden mesaj yolladı. Ailesi tarafından paylaşıldığı tahmin edilen Instagram hikayesinde Jahrein, "Oğlumun kokusunu anımsamaya çalışıyorum, anımsayamıyorum" dedi.

YouTube ve Twitch platformlarında "Jahrein" adıyla tanınan ünlü yayıncı Ahmet Sonuç, müstehcenlik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sonuç, takipçilerine cezaevinden bir mesaj yolladı.

Ahmet Sonuç mesajında, cezaevi sürecinin kendisini derinden etkilediğini belirterek, "Üç haftadır arada bir durup kendi kendime 'ben burada bu insanlarla ne yapıyorum?' diye soruyorum. Cevabını bulamıyorum." dedi.

JAHREIN: OĞLUMUN KOKUSUNU ANIMSAMAYA ÇALIŞIYORUM

Ailesi ve özellikle oğlu ile olan bağını özlemle dile getiren Sonuç, "Üç haftadır arada bir durup kendi kendime "ben burada bu insanlarla ne yapıyorum?" diye soruyorum. Cevabını bulamıyorum. Oğlumun kokusunu anımsamaya çalışıyorum, anımsayamıyorum. Bir daha geri getirilemeyecek önemli bir anı, büyümesini, gelişmesini kaçıracağım diye aklımı yitiriyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajının devamında Sonuç, "Diyorum ki, çıkarsın Ahmet. Pek çok suç kaydı olanlar dışarıda polise, bekçiye, devlete kurşun sıkıyor. Bu ülkede adaletin esamesi varsa çıkarsın" diyerek, ceza sürecine tepkisini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Jahrein lakaplı Sonuç, X'teki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında 'toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı' gerekçe gösterilerek ikamet ettiği Antalya’da gözaltına alındıktan sonra 13 Eylül'de tutuklanmıştı.