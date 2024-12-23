Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Nadide Sultan muhteşem villasını gezdirdi! Evindeki her detay izleyiciyi hayran bıraktı

Nadide Sultan muhteşem villasını gezdirdi! Evindeki her detay izleyiciyi hayran bıraktı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 11:47 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:48
Nadide Sultan muhteşem villasını gezdirdi! Evindeki her detay izleyiciyi hayran bıraktı

Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin bu haftaki konuğu Nadide Sultan oldu. Konyalım şarkısıyla meşhur olan Nadide Sultan'ın 3 katlı villası görenleri kendine hayran bıraktı.

Yüreğimde Yara Var, Konyalım ve Vuslata Beş Kala gibi şarkılarla tanınan Nadide Sultan, evinin kapılarını ilk kez açtı. Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği programda evini gezdiren Nadide Sultan, izleyicilere de müzik şöleni yaşattı. 

NADİDE SULTAN LÜKS VİLLASININ KAPILARINI İLK KEZ AÇTI 

Nadide Sultan eşi Hakan Yonat ve oğluyla gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. İlk kez evinin kapılarını açan şarkıcı, 3 katlı villasının her köşesini paylaştı. 

Nadide Sultan muhteşem villasını gezdirdi! Evindeki her detay izleyiciyi hayran bıraktı - 1. Resim

Evinin tüm detaylarıyla kendinin ilgilendiğini belirten Nadide Sultan, ev işlerinden ise hiç hoşlanmadığını belirtti. Nadide Sultan^'ın yeşillikler içindeki villası 3 oda 1 salonda oluşuyor. 

Nadide Sultan muhteşem villasını gezdirdi! Evindeki her detay izleyiciyi hayran bıraktı - 2. Resim

Kahve tonlarında evini dekore eden Nadide Sultan, evini oğlu büyüdükçe değiştirdiğini belirtti. Evinin yarısını kütüphaneye çeviren Nadide Sultan, evinin bir odasını ise stüdyoya çevirdi. 

Nadide Sultan muhteşem villasını gezdirdi! Evindeki her detay izleyiciyi hayran bıraktı - 3. Resim

Nadi Sultan'ın sahne kıyafetlerinde ise parıltılar ağırlıktaydı. Bir odasını giyinme odası yapan Nadide Sultan, kıyafete ne kadar süşkün olduğundan da bahsetti. 

Nadide Sultan muhteşem villasını gezdirdi! Evindeki her detay izleyiciyi hayran bıraktı - 4. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...