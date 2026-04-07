Survivor 2026’da bu akşam ekrana gelecek bölüm öncesi yayınlanan fragman, izleyicilerin merakını zirveye taşıdı. Nagihan ile Gözde arasında yaşanan gerginlik, kısa sürede büyüyerek ada konseyine taşındı. Fragman görüntülerinde duygusal anlar yaşayan Nagihan’ın gözyaşları dikkat çekerken, Acun Ilıcalı’nın müdahalesi ve aldığı karar gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Yarışmacılar arasındaki tansiyonun giderek yükseldiği görülürken, alınacak kararın dengeleri nasıl değiştireceği büyük merak uyandırıyor. Bu akşam yayınlanacak bölümde tüm detaylar netlik kazanacak.

HABERİN ÖZETİ Nagihan Gözde kavgasında kritik karar! Nagihan gözyaşlarına hakim olamadı Survivor 2026'da Nagihan ve Gözde arasındaki gerginlik ada konseyine taşındı ve Acun Ilıcalı'nın sert tepkisine neden oldu. Nagihan, Seda'nın barınak alanına müdahale ederek eşyalarını dışarı attı. Güç oyunu sırasında Nagihan ve Gözde arasında Nagihan'ın Gözde'nin oyununu eleştirmesi üzerine tartışma çıktı. Acun Ilıcalı, Nagihan'a sert söylemlerde bulundu ve ona açıklama fırsatı vermedi. Nagihan, Acun Ilıcalı'nın söylemleri karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

NAGİHAN SEDA İLE ÖNCE KAVGA ETTİ

Survivor 2026 birleşme partisi sonrası Gönüllüler adasında gerilim tavan yaptı. Barınaklarını yeniden inşa eden kızlar takımı arasında gerilim yaşandı. Seda’nın barınakta kendi alanını düzenlerken, Nagihan’ın gelerek burası benim yerim demesiyle işler çığırından çıktı.

Nagihan’ın Seda’nın eşyalarını ayaklarıyla kenara atması ikili arasında gerilim yaşanmasına neden oldu. “Burası benim alanım giremezsin buraya” diyerek Seda’nın eşyalarını barınaktan aşağı atması gerilimi daha da tırmandırdı.

Seda, “ Ben senin eşyalarına dokunuyor muyum?” diyerek tepkisini gösterdi. Seda ve Nagihan arasındaki gerginlik oyun alanına da yansıdı.

NAGİHAN GÖZDE OYUN SIRASINDA GERİLDİ

Güç oyununda performans gösteren Gözde’nin oyun sırasında yaptığı bir hareket Nagihan tarafından eleştirildi. Gözde’nin “ Hakkımı yiyorsun” diyerek Nagihan tepki göstermesi oyun sırasında tartışmaya neden oldu.

Nagihan’ın Gözde’nin bağırmasına sinirlenerek üzerine yürüdü. Gözde ve Nagihan arasındaki kavga daha da büyüdü. Diğer kişilerin araya girmesiyle olay sakinleştirilmeye çalışılsa da Murat Ceylan’ın uyarı vermesiyle sonlandı.

NAGİHAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Acun Ilıcalı’nın ada konseyinde Nagihan’a karşı söylemleri sertti. Illıcalı’nın Nagihan’a açıklama fırsatı bile vermemesi ve onunla konuşmak istememesi iplerin gerildiğine işaret etti. Nagihan Gözde, Nagihan Seda ve Serenay ile Can arasında yaşanana tartışmalar Acun Ilıcalı’nın sinirlenmesine neden oldu. Ilıcalı Survivor 2026 yarışmacılarını sert bir dille eleştirdi.