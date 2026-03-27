Nagihan kaybetmenin faturasını Gözde'ye kesti! Survivor Deniz’den Nagihan ve Gözde yorumu!

Survivor 2026’da Nagihan Karadere’nin açıklamaları gündeme damga vurdu. Kaybedilen oyun sonrası Gözde’yi hedef alan Nagihan, takım içindeki en zayıf halka imasında bulundu. Nagihan’ın sözleri ada içinde gerilimi artırırken, Ünlüler takımından Deniz Çatalbaş da ikili arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yaşananlar sosyal medyada kısa sürede tartışma konusu oldu.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 20:25

’nın son bölümünde yaşanan Gönüllüler takımı içindeki gerilim dikkat çekti. Nagihan Karadere, kaybedilen oyun sonrası yaptığı açıklamalarda Gözde’nin performansını eleştirerek, takım içindeki en zayıf isimlerden biri olduğunu ima etti. Bu sözler ada içinde tansiyonu yükseltirken, Ünlüler takımında yer alan Deniz Çatalbaş konuya dahil oldu. Deniz, Nagihan ve Gözde arasındaki ilişki dinamiğine dair çarpıcı yorumlarda bulunarak, ikili arasındaki gerilimin perde arkasına dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmeler hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Survivor 2026'da Gönüllüler takımındaki gerilim, Nagihan Karadere'nin Gözde'nin performansını eleştirmesiyle arttı ve Ünlüler takımından Deniz Çatalbaş bu konuya dahil oldu.
Nagihan Karadere, Gözde'nin takım içindeki performansını eleştirerek en zayıf isimlerden biri olduğunu ima etti.
Gözde, Nagihan'ın kendisine yönelik eleştirilerine karşı çıkarak, Nagihan'ın da sayı kaybettiğini belirtti.
Deniz Çatalbaş, Nagihan ve Gözde arasındaki ilişki dinamiğine dair, Nagihan'ın Gözde'ye sarılma isteğini reddettiği ve Gözde'nin Nagihan'ı istemediği yönünde şaşkınlık yaratan yorumlarda bulundu.
Survivor 2026 Kırmızı takım ve Mavi takım kadroları metinde belirtilmiştir.
Survivor 2026'dan veda eden yarışmacıların listesi metinde yer almaktadır.
Survivor 2026'da bireysel dokunulmazlık alan yarışmacılar Mert Nobre, Seda Albayrak, Ramazan Sarı ve Deniz Çatalbaş olarak sıralanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

NAGİHAN’DAN GÖZDE’YE REST

Gönüllüler takımı içerisinde kadın yarışmacıların gücünün gittikçe artması oyunlarda öne çıkmalarını sağladı. Takım içerisinde kadınların güçlerinin artmasına karşılık, Gözde’nin sayı kaybetmesi ’nin tepkisine neden oldu.

Nagihan, “ Kızlar olarak biz okyanusu geçiyoruz. Gözde de yağmur suyundan bir oluk da oluşmuş. Su da boğuluyor. Biz nasıl böyle oyun kazanacağız. Çok acil bir şekilde Gözde’nin kendine gelmesi lazım. Gelmezse de poto da artık kendi kendini getirir.” sözleriyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Gözde, Nagihan’ın kendisine sergilediği tavır ve söylemlere karşılık verdi. Survivor 2026 Gözde, “ sende sayı kaybetmişsin. Sen Lina’ya sayı kaybettiğin için ben de Serenay’a sayı kaybettim dedi. Aynayı önce bir kendimize çevireceğiz, bir kendimize bakacağız. “ sözleriyle Nagihan’ın takım içinde yaptığı bazı davranış ve hareketleri dile getirdi.

DENİZ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Nagihan ve Gözde arasında yaşanılan konu Ünlüler adasında da konuşuldu. Seren Ay, Deniz, Nisanur ve Lina’nın bir arada konuşup değerlendirdiği konuda Deniz Çatalbaş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deniz, “ Bu gitti Nagihan’a sarılmak istiyor. O da diyor ki “ Hayır uzak dur. “ Yine sarılıyor. “ Uzak dur istemiyorum” diyor. O da diyor ki “ Neden beni istemiyorsun?” sözleri şaşkınlık oluşturdu.

Nagihan ve Gözde arasında yaşanılan iletişimsizlik Deniz’in söylemleriyle ekranlara yansıdı. İkili arasında yaşanılan bu durum iki takım içerisinde de fark edilir hale geldi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

  • Bayhan Gürhan
  • Deniz Çatalbaş
  • Nefise Karatay
  • Sercan Yıldırım
  • Mert Nobre
  • Lina Hourieh
  • Nisanur Güler
  • Seren Ay Çetin
  • Murat Arkın
  • Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

  • Ramazan Sarı
  • Serhan Onat
  • Beyza Gemici
  • Engincan Tura
  • Barış Murat Yağcı
  • Gözde Bozkurt
  • Nagihan Karadere
  • Osman Can Ural
  • Sude Demir
  • Seda Albayrak
SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

  • Dilan Çıtak
  • Keremcem Dürük
  • Selen Görgüzel
  • Erkan Bilben
  • Tuğçe Melis Demir
  • Doğuş
  • Meryem Boz
  • Eren Semerci
  • Büşra Yalçın
  • Onur Alp Çam
SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR

  • Mert Nobre – Ünlüler takımı
  • Seda Albayrak – Gönüllüler takımı
  • Ramazan Sarı – Gönüllüler takımı
  • Deniz Çatalbaş – Ünlüler takımı
