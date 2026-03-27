Nagihan kaybetmenin faturasını Gözde'ye kesti! Survivor Deniz’den Nagihan ve Gözde yorumu!

Survivor 2026’nın son bölümünde yaşanan Gönüllüler takımı içindeki gerilim dikkat çekti. Nagihan Karadere, kaybedilen oyun sonrası yaptığı açıklamalarda Gözde’nin performansını eleştirerek, takım içindeki en zayıf isimlerden biri olduğunu ima etti. Bu sözler ada içinde tansiyonu yükseltirken, Ünlüler takımında yer alan Deniz Çatalbaş konuya dahil oldu. Deniz, Nagihan ve Gözde arasındaki ilişki dinamiğine dair çarpıcı yorumlarda bulunarak, ikili arasındaki gerilimin perde arkasına dikkat çekti. Yaşanan bu gelişmeler hem yarışmacılar hem de izleyiciler tarafından yakından takip edildi.

NAGİHAN’DAN GÖZDE’YE REST

Gönüllüler takımı içerisinde kadın yarışmacıların gücünün gittikçe artması oyunlarda öne çıkmalarını sağladı. Takım içerisinde kadınların güçlerinin artmasına karşılık, Gözde’nin sayı kaybetmesi Nagihan Karadere’nin tepkisine neden oldu.

Nagihan, “ Kızlar olarak biz okyanusu geçiyoruz. Gözde de yağmur suyundan bir oluk da oluşmuş. Su da boğuluyor. Biz nasıl böyle oyun kazanacağız. Çok acil bir şekilde Gözde’nin kendine gelmesi lazım. Gelmezse de poto da artık kendi kendini getirir.” sözleriyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Gözde, Nagihan’ın kendisine sergilediği tavır ve söylemlere karşılık verdi. Survivor 2026 Gözde, “ sende sayı kaybetmişsin. Sen Lina’ya sayı kaybettiğin için ben de Serenay’a sayı kaybettim dedi. Aynayı önce bir kendimize çevireceğiz, bir kendimize bakacağız. “ sözleriyle Nagihan’ın takım içinde yaptığı bazı davranış ve hareketleri dile getirdi.

DENİZ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMA

Nagihan ve Gözde arasında yaşanılan konu Ünlüler adasında da konuşuldu. Seren Ay, Deniz, Nisanur ve Lina’nın bir arada konuşup değerlendirdiği konuda Deniz Çatalbaş çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deniz, “ Bu gitti Nagihan’a sarılmak istiyor. O da diyor ki “ Hayır uzak dur. “ Yine sarılıyor. “ Uzak dur istemiyorum” diyor. O da diyor ki “ Neden beni istemiyorsun?” sözleri şaşkınlık oluşturdu.

Nagihan ve Gözde arasında yaşanılan iletişimsizlik Deniz’in söylemleriyle ekranlara yansıdı. İkili arasında yaşanılan bu durum iki takım içerisinde de fark edilir hale geldi.

SURVİVOR 2026 KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KADROSU

Survivor 2026 Kırmızı takım kadrosu

Bayhan Gürhan

Deniz Çatalbaş

Nefise Karatay

Sercan Yıldırım

Mert Nobre

Lina Hourieh

Nisanur Güler

Seren Ay Çetin

Murat Arkın

Can Berkay Ertemiz

Survivor 2026 Mavi takım kadrosu

Ramazan Sarı

Serhan Onat

Beyza Gemici

Engincan Tura

Barış Murat Yağcı

Gözde Bozkurt

Nagihan Karadere

Osman Can Ural

Sude Demir

Seda Albayrak

SURVİVOR 2026’YA VEDA EDEN YARIŞMACILAR

Dilan Çıtak

Keremcem Dürük

Selen Görgüzel

Erkan Bilben

Tuğçe Melis Demir

Doğuş

Meryem Boz

Eren Semerci

Büşra Yalçın

Onur Alp Çam

SURVİVOR 2026’DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK ALAN YARIŞMACILAR