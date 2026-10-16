Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray yeğenin düğününde ortaya çıktı. Ortaya çıkan aile fotoğrafıyla tekrardan gündeme gelen Nazan Şoray, daha sonrasında özel hayatıyla merak konusu oldu. Arama motorlarında Nazan Şoray hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Nazan Şoray evli mi? Nazan Şoray çocukları var mı? Nazan Şoray mesleği nedir? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

NAZAN ŞORAY EVLİ Mİ?

Türk sinemasının Sultan’ı olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray, güzelliği ile gündeme gelirken kız kardeşi Nazan Şoray’da yıllar sonra ortaya çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki Nazan Şoray, özel hayatıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Nazan Şoray 19 Ocak 1954 yılında İstanbul’da doğmuştur. Türk sinemasının Sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’ın da kız kardeşidir. Sanata olan ilgisi nedeniyle de setlerle tanışan Nazan Şoray, henüz çok küçük yaşlarda oyunculuğa adım attı.

Nazan Şoray, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Geçmişte iki kez evlilik yapan Nazan Şoray, ilk nikahını Londra’da, ikinci nikahını New York’ta gerçekleştirdi. Ancak her iki evlilikte de iddia edilene göre Türkiye’de resmi kayıtlara geçmedi.

Bunun nedeni hakkında farklı iddialar kamuoyunda yer alırken, Nazan Şoray’ın şimdilerde bekar yaşamı sürdüğü belirtiliyor. Uzun zamandır kameralardan uzak sakin bir hayat tercih ettiği biliniyor.

NAZAN ŞORAY ÇOCUKLARI VAR MI?

Nazan Şoray’ın çocuğu bulunmuyor. Öyle ki Nazan Şoray yıllar öncesinde verdiği röportajda ‘Annelik duygusunu yaşamadım ama sanatımla dokunabildiğime inanıyorum’ dediği biliniyor.

Şarkılarıyla küçükten büyüğe sevilerek dinlenen Nazan Şoray, oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. En çok bilinen albüm ve plak çalışmaları ‘Sevmiyor Derlerse Sakın İnanma’, ‘Merhaba Dedim’, ‘Pişman Olsa Da’ gibi şarkılarıyla öne çıkan isimlerden biri oluyor.

NAZAN ŞORAY MESLEĞİ NEDİR?

Sinema kariyerinde 30’dan fazla film de yer aldı. 1970’li yılların Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Nazan Şoray ablası Türkan Şoray gibi sanata olan ilgisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Farklı alanlardaki üretkenliğiyle bilinen Nazan Şoray, sinema kariyerine 1968 yılında adım atarak oyuncu oldu.