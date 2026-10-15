Türkan Şoray’ın kardeşi Nazan Şoray’ın son hali gündem oldu! Üç kardeş aynı karede

Türk sinemasının Sultan’ı Türkan Şoray, hafızalara kazınan filmleri ve yıllardır konuşulan güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak Şoray ailesinde sanatla ilgilenen tek isim Türkan Şoray değil. Kız kardeşi Nazan Şoray da sinema ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınırken, ailenin kameralardan uzak durmayı tercih eden bir diğer üyesi Figen Çevik Gezer de son aile buluşmasında gündeme geldi.

TÜRKAN ŞORAY’IN KARDEŞİ NAZAN ŞORAY’IN SON HALİ GÜNDEM OLDU

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Vesikalı Yarim” ve “Sultan”, Türkan Şoray denildiğinde akla gelen ilk filmler arasında bulunuyor. Başarılı oyunculuğu ve kendine özgü duruşuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Şoray, Yeşilçam’ın simge isimlerinden biri olmayı başardı.

Özellikle İzzet Günay ile başrolü paylaştığı “Vesikalı Yarim” filmindeki Sabiha karakteri, sinema tarihinin unutulmayan performansları arasında gösteriliyor. Şoray, beyaz perdenin yanı sıra televizyon projeleriyle de izleyicilerin karşısına çıktı. “İkinci Bahar” dizisindeki Hanım ve “Tatlı Hayat”taki Sevinç karakterleri de oyuncunun kariyerinde öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı.

Türkan Şoray’ın yıllardır süren şöhretinin yanı sıra ailesi de zaman zaman merak konusu oluyor. Özellikle kız kardeşi Nazan Şoray ile olan benzerliği, iki ismin birlikte görüntülendiği fotoğraflarda dikkat çekiyor.

TÜRKAN ŞORAY’IN İKİ KIZ KARDEŞİ DAHA VAR

Türkan Şoray ve Nazan Şoray’ın yanı sıra ailenin bir diğer üyesi de Figen Çevik Gezer. 1966 doğumlu Gezer, ablalarının aksine oyunculuk veya müzik alanında tanınan bir kariyer sürdürmedi. Daha çok aile buluşmalarında çekilen fotoğraflarla gündeme gelen Gezer, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Üç kardeş, Figen Çevik Gezer’in oğlu Ahmet Kaan’ın düğününde bir araya geldi. Türkan Şoray’ın nikâh şahitliği yaptığı törende çekilen aile fotoğrafları, kardeşleri aynı karede görme fırsatı sundu. Düğünden paylaşılan görüntülerde Nazan Şoray’ın da yer alması, sanatçının son halini merak edenlerin ilgisini çekti.

NAZAN ŞORAY OYUNCULUKTAN MÜZİĞE UZANAN BİR KARİYERE SAHİP

1954 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Nazan Şoray, sanat hayatına oyunculukla başladı. “Acı Günler” ve “Balayı” gibi filmlerde rol alan Şoray, ilerleyen yıllarda müziğe yönelerek kariyerinde farklı bir sayfa açtı.

Şarkıcılık alanındaki ilk çıkışını Selami Şahin imzalı “Sana Merhaba Dedim” ile yapan Nazan Şoray, daha sonra Barış Manço’nun bestelediği “Hal Hal” şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Özellikle “Hal Hal”, sanatçının müzik kariyeriyle özdeşleşen eserlerden biri hâline geldi.

Nazan Şoray, müzik çalışmalarını farklı albümlerle sürdürdü. “Teselliye Sen Gerek” ve “Dünyanın Sekizinci Harikası” gibi albümlere imza atan sanatçı, bir dönem müziğe ara verdi. 2011 yılında yayımladığı “Mültecin Olayım” albümüyle yeniden dinleyicilerinin karşısına çıktı. Oyunculuk ve şarkıcılık alanlarında çalışmalar yapan Nazan Şoray, böylece yalnızca Türkan Şoray’ın kardeşi olarak değil, kendi sanat geçmişiyle de tanınan bir isim oldu.

SON GÖRÜNTÜLERİ AİLE DÜĞÜNÜNDEN GELDİ

Nazan Şoray’ın son dönemde gündeme gelmesini sağlayan görüntüler, yeğeni Ahmet Kaan’ın düğününde çekildi. Türkan Şoray, Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer’in aynı ortamda buluşması, aileye ilişkin merakı yeniden artırdı.

Özellikle Türkan ve Nazan Şoray’ın yan yana görüldüğü kareler, iki kardeş arasındaki fiziksel benzerliği yeniden gündeme taşıdı. Yıllar önce sinema filmleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Nazan Şoray’ın güncel görüntüleri, sanatçının geçmişten bugüne uzanan yolculuğunu da hatırlattı.

