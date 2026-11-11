Nazan Şoray ve Türkan Şoray küs mü? İki kardeş arasının açıldığı iddia edildi: İlk açıklama geldi

Oynadığı her yapımda oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Türkan Şoray, onca yıla yayılan kariyeriyle sevilmeye devam ediyor. Ayrıca aile hayatına verdiği önemle de bilinen Türkan Şoray, son zamanlarda kardeşi Nazan Şoray’la küs olup olmadığı konusunda merak ediliyor. Peki, Nazan Şoray ve Türkan Şoray küs mü? İki kardeş arasının açıldığı iddia edilirken ilk açıklama magazin gündemine damga vurdu. İşte detaylar…

NAZAN ŞORAY VE TÜRKAN ŞORAY KÜS MÜ?

Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden biri olan Türkan Şoray, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da oldukça sevilerek takip edilen isimlerden biri haline geldi. Ancak uzun zamandır ekranlara olan uzaklığı nedeniyle artık oyunculuk yapmayan ünlü isim Türkan Şoray, son zamanlarda ailesiyle ilgili gündeme gelmeye devam etti.

Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Türkan Şoray, hafızalardaki yerini almaya devam ederken özel yaşamında ailesine olan düşkünlüğüyle bilinirken kardeşiyle aralarının açıldığının dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Göz önündeki yaşamından uzak kalan Türkan Şoray, sakin ve huzurlu bir yaşam sürerken geçtiğimiz günlerde ailesiyle özel bir törende bir araya gelmişti. Sabah’ın haberine göre, Türkan Şoray’ın kardeşi Figen Çevik’in oğlu Kaan’ın hayatını birleştirdiği törende boy gösteren ünlü isim aile bağlarıyla dikkat çekti.

Son zamanlarda arama motorlarında kardeşi Nazan Şoray ile küs olduğuna dair konular gündeme gelirken pek çok kişi ‘Nazan Şoray ve Türkan Şoray küs mü?’ sorusu araştırılmaya başlandı. Hatta iki kardeşin bir süredir de görüşmediği iddia edilen konular arasında yerini aldı.

İKİ KARDEŞ ARASININ AÇILDIĞI İDDİA EDİLDİ: İLK AÇIKLAMA GELDİ

İki kardeş arasının açıldığı iddia edildi. Yeşilçam’ın Sultan’ı olarak anılan Türkan Şoray ile kardeşi Nazan Şoray hakkında ortaya atılan küslük iddiası kısa süre de gündemdeki yerini aldı. İki kardeşin küs olduğuna dair iddia edilen konu hakkında ilk kez açıklama yapıldı.

Ünlü isim Nazan Şoray, Türkan Şoray’la küs olup olmadığı konusunda “Olsun söylentiler olacak ona yapacak bir şey yok. Ben ablama aşığım. Aramız her zaman çok iyidir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bizim aramızda bir saygı var.” dedi

Bu açıklamalardan sonra Nazan Şoray, aile içinde saygının önemli olduğuna değindi. Bu sebeple de ablası Türkan Şoray’a karışamayacağını ve hiçbir duruma da hayır diyemediğinin ifadelerini kullandı.