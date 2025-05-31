Nebahat Çehre son görüntüsüyle kendine hayran bıraktı

Haziran Gecesi, Aşk'ı Memnu, Yuvamdaki Düşman, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan Nebahat Çehre, son paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu. ışıltılı elbisesiyle verdiği pozda hem şıklığı hem de formda görüntüsüyle beğeni yağmuruna tutuldu.

NEBAHAT ÇEHRE'DEN ÇOK KONUŞULACAK POZ

Aktif kullandığı sosyal medya hesabında bir moda evinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Nebahat Çehre'ye yorum yağdı. Işıltılı ve vücuda oturan elbisesiyle kameralara poz veren sanatçı, zarif duruşu ve fit görüntüsüyle genç kızlara meydan okudu. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım, "Zaman Nebahat Çehre'ye işlemiyor", "Çok zarif", "Genç kızlardan bir farkı yok" gibi yorumlar yağdırdı.

Genç görünümünü asla kaybetmeyen Nebahat Çehre, hayatında hiç cilt bakımı yaptırmamış. Ancak 15 günde bir hamama giderek yüzüne kese yaptırdığını, ve güneş kremini ihmal etmediğini belirtti. Nebahat Çehre her gün ise 40 dakika egzersiz yaparak formunu korumaya da dikkat ediyor.