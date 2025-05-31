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 | Dilek Ulusan

Nebahat Çehre son görüntüsüyle kendine hayran bıraktı

Türk sinemasının sevilen ismi Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Nebahat Çehre son paylaşımıyla ise yorum yağmuruna tutuldu.

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Nebahat Çehre son görüntüsüyle kendine hayran bıraktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 15:04

Haziran Gecesi, Aşk'ı Memnu, Yuvamdaki Düşman, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan Nebahat Çehre, son paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu. ışıltılı elbisesiyle verdiği pozda hem şıklığı hem de formda görüntüsüyle beğeni yağmuruna tutuldu.

NEBAHAT ÇEHRE'DEN ÇOK KONUŞULACAK POZ

Aktif kullandığı sosyal medya hesabında bir moda evinde çekilmiş bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Nebahat Çehre'ye yorum yağdı. Işıltılı ve vücuda oturan elbisesiyle kameralara poz veren sanatçı, zarif duruşu ve fit görüntüsüyle genç kızlara meydan okudu. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım, "Zaman Nebahat Çehre'ye işlemiyor", "Çok zarif", "Genç kızlardan bir farkı yok" gibi yorumlar yağdırdı.

Nebahat Çehre son görüntüsüyle kendine hayran bıraktı

Genç görünümünü asla kaybetmeyen Nebahat Çehre, hayatında hiç cilt bakımı yaptırmamış. Ancak 15 günde bir hamama giderek yüzüne kese yaptırdığını, ve güneş kremini ihmal etmediğini belirtti. Nebahat Çehre her gün ise 40 dakika egzersiz yaparak formunu korumaya da dikkat ediyor.

Nebahat Çehre son görüntüsüyle kendine hayran bıraktı
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Sıkça Sorulan Sorular

NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?
15 Mart 194 Samsun doğumlu Nebahat Çehre, 1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 1967 yılında Yılmaz Güney'den boşanan Nebahat Çehre, 1961 yılından itibaren birçok filmde birbirinden çok farklı karakterlerle yer aldı. Altı yıl nişanlı kaldıktan sonra 1976'da milli basketbolcu Yavuz Demir ile evlendi. Bu evlilik, 1979 yılında boşanma ile sonlandı.
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