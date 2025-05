Gossip Girl oyuncusu Leighton Meester müziği neden bıraktığını açıkladı

Babasının Oğlu, Oda Arkadaşım, Kaçamak ve Vahşi Nehir gibi yapımlarda rol alan Leighton Meester, müzik kariyerine bir daha dönmeyi düşünmediğini belirtti. Oyunculuk yapmaya devam eden Leighton Meester,

GOSSIP GIRL OYUNCUSUNDAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Oyuncu Leighton Meester’ın müzik kariyeri, 2009’da Cobra Starship ile yaptığı Good Girls Go Bad düetiyle başlamıştı. Aynı yıl Somebody to Love ve Your Love's a Drug adlı iki single daha yayımlayan Meester daha sonra müzik kariyerini sonlandırdı. 39 yaşındaki oyuncu, Bustle’a verdiği röportajda, 2000'li yılların sonlarında çıktığı pop müzik yolculuğuna neden son verdiğini “İyi şarkı söylediğimi hiç düşünmedim. Bunu 20’li yaşlarımda fark ettim'' sözleriyle açıkladı.

Gossip Girl dizisiyle tanınan yıldız ismin oyunculuğa dönüşü ise Nobody Wants This dizisiyle oldu. Erin Foster, Meester’ın senaryo okuma provasındaki performansından çok etkilendiğini belirterek, "İnsanlar onun ne kadar komik olduğunu bilmiyor" dedi.