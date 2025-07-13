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 | Berrak Arıcan

İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer müzakere için yeşil ışık

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'ye müzakereler konusunda yeşil ışık yaktı. İran lideri, diplomasiyi güçlendirerek savaş çatışmaların önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

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İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer müzakere için yeşil ışık
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 13:04

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Petrol Bakanlığında yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu. vurgusu yapan Pezeşkiyan, 'ye için yeşil ışık yaktı.

İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer müzakere için yeşil ışık

Pezeşkiyan, "Diplomasiyi güçlendirerek savaş ve çatışmanın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Savaş kimsenin faydasına değildir ve kazananı yoktur." dedi.

"Ulusal uzlaşı hükümeti" yaklaşımı doğrultusunda hem içte birlik ve beraberliği sağlamaya hem de komşu ülkeler ve dünya devletleriyle dostane ilişkiler kurmaya çalıştıklarını dile getiren Pezeşkiyan, 'in saldırıları karşısında halkın birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

ABD'NİN DE DAHİL OLDUĞU İRAN-İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı. Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer müzakere için yeşil ışık

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

İran lideri Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer müzakere için yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.

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ETİKETLER
#İsrail
#iran
#şiddet
#diplomasi
#Abd
#Nükleer Müzakereler
#Dünya
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