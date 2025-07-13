Plaj yürüyüşünde dehşete düştü: Hediye paketinden çıkanı görünce polise koştu

Kewin Ewing, eşi ve 2 çocuğuyla beraber plaj yürüyüşüne çıktı. Plajda çocuklarıyla beraber ilginç nesneler arayan Kewin, yeşil bir beze sarılmış, sarı iple bağlanmış küçük bir tahta kutu fark etti. Yıpranmış paketin bir hediye olduğunu düşünerek açan Kewin, gördüğü karşısında şoke oldu.

KOPUK PARMAK

Paketin için kopmuş ve çürüyen bir ayak parmağı çıktı. Acil olarak polise haber veren Kewin, Federal Way Mirror'a çürümüş ayak parmağıyla ilgili olarak "İlk başta çok şok oldum. Bu düşündüğüm şey mi?' diye düşünmem birkaç dakikamı aldı. Sonra, bunun gerçekten böyle olduğunu anladığımda, her şeyi bir kenara bıraktım." dedi.

DNA TESTİ YAPILACAK

New York Post'un haberine göre, kutuyu bulduğu yere yakın ölü martılar gördüğünü de aktaran Kewin, bu korkunç hediye paketiyle alakalı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Polise teslim etmeden önce, bulduğu korkunç şeyin fotoğraflarını çekti ve bunları Federal Way Mirror'la paylaştı.

''TIBBİ KESİĞE BENZEMİYORDU''

Polis, kopuk parmak için DNA testi yapılacağını söyledi. Kewin ise parmağın kime ait çıkacağını gerçekten merak ettiğini ifade etti. Kewin, "Çok tuhaftı. Ayak parmağı kesinlikle kesilmiş gibi görünmüyordu. Kesinlikle bir cerrah tarafından çıkarılmış gibi de görünmüyordu. Çok temiz bir tıbbi kesiğe benzemiyordu." dedi.