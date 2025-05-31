Ozan Güven'e ulaşmak artık kolay olmayacak! Yeni kararını duyurdu

Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarının düzenlediği parti ile 50'nci yaş gününü kutlayan Ozan Güven, aldığı yeni kararı da paylaşmıştı. Ozan Güven harekete geçti ve yeni telefonunu sosyal medyadan paylaştı.

Koçum Benim, Hırsız Polis, Canım Ailem, Arka Sokaklar, Jet Sosyete ve Taş Kağıt Makas gibi dizilerde rol alan Ozan Güven geçtiğimiz gün "14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum" diyerek hayranlarını şaşırtmıştı.

OZAN GÜVEN YENİ ALDIĞI KARARI DUYURDU

Ozan Güven yaptığı paylaşımda; "14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X), 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; "X’e bir şey yazmadın", "Whatsapp'tan görmedin", "Instagram'da insan bir şey der" gibi gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş" ifadelerini kullanmıştı.

Eski bir model kullanmaya başladığını duyuran Ozan Güven, paylaştığı fotoğrafa; "Görüntülü arama! Evet, şimdilik hafta sonları" notunu düştü. Ozan Güven'e arkadaşlarından "e ne yapacağız şimdi?", "Aradığınız kişiye ulaşılamıyor" gibi yorumlar yaptı.