Nebahat Çehre'den itiraflar peş peşe geldi: Evimi temizleyemiyorum

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan Nebahat Çehre, peş peşe itiraflarda bulundu. Market alışverişi yaparken görüntülenen Nebahat Çehre, "Evde yemek yapıyorum ama ev işlerini de yapamıyorum yardımcım var" dedi.

Haziran Gecesi, Zalim, Muhteşem Yüzyıl, Aşk'ı Memnu ve Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan Nebahat Çehre, ekranları özlediğini belirterek, samimi açıklamalarda bulundu. Ekranı özlediğini belirten Nebahat Çehre, bu aralar çok yorgun hissettiğini de açıkladı.

NEBAHAT ÇEHRE: EKRANLARI ÖZLEDİM

Son olarak 2020 yılında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan Nebahat Çehre, "Her şey çok iyi. Sağlığım da iyi, fena değil. Çok hareketli bir durum yok. Ekranları özledim ama biraz kenara çekildik. Çok iyi bir iş gelmesi lâzım, o zihniyetteyim, değsin istiyorum" diye konuştu.

"İŞLERİ YAPAMIYORUM"

Son zamanlarda yorgun hissettiğini belirten Nebahat Çehre; "Benim de hobilerim var arkadaşlarım var, sergiler geziyorum, alışveriş yapıyorum. Evde yemek yapıyorum ama ev işlerini de yapamıyorum yardımcım var sağ olsun, o biraz bana yardımcı oluyor. Yemeklerimi falan yapıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Yürüyüş yapamıyorum bu aralar ama yorgun hissediyorum biraz kendimi" ifadelerini kullandı.