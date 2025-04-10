Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Nebahat Çehre'den itiraflar peş peşe geldi: Evimi temizleyemiyorum

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan Nebahat Çehre, peş peşe itiraflarda bulundu. Market alışverişi yaparken görüntülenen Nebahat Çehre, "Evde yemek yapıyorum ama ev işlerini de yapamıyorum yardımcım var" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Nebahat Çehre'den itiraflar peş peşe geldi: Evimi temizleyemiyorum
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 10:38

Haziran Gecesi, Zalim, Muhteşem Yüzyıl, Aşk'ı Memnu ve Kara Para Aşk gibi dizilerde rol alan Nebahat Çehre, ekranları özlediğini belirterek, samimi açıklamalarda bulundu. Ekranı özlediğini belirten Nebahat Çehre, bu aralar çok yorgun hissettiğini de açıkladı.

NEBAHAT ÇEHRE: EKRANLARI ÖZLEDİM

Son olarak 2020 yılında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alan Nebahat Çehre, "Her şey çok iyi. Sağlığım da iyi, fena değil. Çok hareketli bir durum yok. Ekranları özledim ama biraz kenara çekildik. Çok iyi bir iş gelmesi lâzım, o zihniyetteyim, değsin istiyorum" diye konuştu.

Nebahat Çehre'den itiraflar peş peşe geldi: Evimi temizleyemiyorum

"İŞLERİ YAPAMIYORUM"

Son zamanlarda yorgun hissettiğini belirten Nebahat Çehre; "Benim de hobilerim var arkadaşlarım var, sergiler geziyorum, alışveriş yapıyorum. Evde yemek yapıyorum ama ev işlerini de yapamıyorum yardımcım var sağ olsun, o biraz bana yardımcı oluyor. Yemeklerimi falan yapıyorum, güzel vakit geçiriyorum. Yürüyüş yapamıyorum bu aralar ama yorgun hissediyorum biraz kendimi" ifadelerini kullandı.

Nebahat Çehre'den itiraflar peş peşe geldi: Evimi temizleyemiyorum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü komedyen Jeff Ross, dondurma yüzünden hastanelik oldu! Son hali sevenlerini korkuttu

Sıkça Sorulan Sorular

NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA?
15 Mart 1944 Samsun doğumlu olan Nebahat Çehre, 1960 Türkiye Güzeli seçilerek Dünya Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. 1961 yılından itibaren birçok filmde birbirinden çok farklı karakterle izleyici karşısına çıktı. 1962'de Metin Erksan'ın yönettiği Acı Hayat filminde rol aldı. 1964 yılına Osman Seden’in Affetmeyen Kadın, Memduh Ün’ün "Dağ Başını Duman Almış", Nuri Akıncı'nın Kamalı Zeybek adlı filmlerinde oynadı. Türkiye'de 1965 yılında Güzellik Kraliçesi seçilmeyince, Miami'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere ABD'ye gönderildi.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.