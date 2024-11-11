Nejat İşler'in olaylı gecesi! Alkolü fazla kaçırdı, yanından geçen garsona tokat attı
Oyuncu Nejat İşler, bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. Ayakta durmakta güçlük çeken Nejat İşler, yanından geçen garsona tokat attı. Garson neye uğradığını şaşırırken, pişman olan Nejat İşler, garsondan özür dilemek istedi.
Meraklı Adamın 10 Gün ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Nejat İşler, gittiği mekanda alkolü fazla kaçırınca olay çıkardı. Yanından geçen garsona tokat atan Nejat İşler, çevresinde tepkiyle karşılandı. Ayakta duramayan Nejat İşler, garsondan özür dilemek isterken ise yere düştü.
ALKOLÜ FAZLA KAÇIRAN NEJAT İŞLER GARSONA TOKAT ATTI
TV100'ün haberine göre; Arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Nejat İşler, mekanın bahçesinde garsona tokat atarken görüntülendi. Garson neye uğradığını şaşırırken, alkolü fazla kaçıran Nejat İşler'in arkadaşları da durumu şaşkınlıkla izledi.
Yalanan olay sonrası pişman olan Nejat İşler, garsonun yanına giderek özür diledi. Ayakta durmakta güçlük çeken Nejat İşler, bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının yardımıyla mekandan ayrılan ünlü oyuncu, sosyal medyada tepki çekti.
Nejat İşler'in alkol tüketiminden dolayı 2018 senesinde geçirdiği setik şok nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalmış ve el parmaklarını kaybetme eşiğinde kalmıştı.