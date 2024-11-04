Nejat İşler'in yeni projesi belli oldu: Bilinçaltına yolculuk yapacaklar

04 Kasım 2024 01:49 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 01:57

Televizyon ekranlarında son olarak ses getiren Aile dizisiyle yüzünü gösteren Nejat İşler bu defa farklı bir projeyle dönüyor. Usta oyuncuyla birlikte rol alacak Nejat İşler sürpriz bir karakteri canlandıracak.

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Nejat İşler​ bu defa tiyatro​ oyunuyla hayranlarıyla buluşacak. “Fil Rüyası” isimli oyun​ Laçin Ceylan ve Nejat İşler’i bir araya getiriyor. Oyun bir terapist ve danışanın seanslarındaki bilinçaltına yapılan yolculuğu sahneye getiriyor.

11 Kasım’da Baba Sahne’de prömiyer yapacak olan oyun, 14 Kasım’da Bisahne’de, 16 Kasım’dan itibaren de House Of Performance’da sahnelenmeye devam edilecek. Günsu Özkarar’ın yazdığı, Cem Burçin Bengisu’nun yönettiği oyunda, Laçin Ceylan süpervizörlük yaparken, Nejat İşler de sesiyle sahnede olacak ve sürpriz bir karakterle geliyor.

FİL RÜYASI OYUNUNUN KONUSU

Oyun, bir terapist ve danışanın seanslarında güven, sadakat ve aşk çerçevesinde bilinçaltına yapılan bir yolculuğu konu alıyor. Hülya Köseoğlu, Arbil Tabur ve Onur Sarıaltın’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda, terapi seanslarının ortaya çıkardığı tekinsizlik hissi, Nejat İşler’in sesiyle daha da derinleşecek.